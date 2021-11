Επίσημο – Τέλος από τη Γιουνάιτεντ ο Σόλσκιερ

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τη… βούλα. Η ήττα από τη Γουότφορντ στο Vicarage Road Stadium ήταν τελικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς ο Νορβηγός τεχνικός είναι πλέον παρελθόν.

Όπως αναφέρει στην επίσημη της ανακοίνωση η Γιουνάιτεντ, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με τον Σόλσκιερ να αναμένεται να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νορβηγός βρέθηκε σήμερα το πρωί στο προπονητικό κέντρο, όπου είπε το τελευταίο «αντίο» στους ποδοσφαιριστές του, πριν μαζέψει τα πράγματα του και αποχωρήσει. Οι Γκλέιζερς έχουν ήδη ενημερώσει να «τρέξουν» οι διαδικασίες της εύρεσης του αντικαταστάτη, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος στόχος.

Μένει να φανεί εάν οι «κόκκινοι διάβολοι» θα μπορέσουν να πείσουν τον Γάλλο, ο οποίος μέχρι στιγμής μοιάζει να είναι διστακτικός…

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

