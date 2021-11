Ο δήμαρχος του Ρότερνταμ στην Ολλανδία καταδίκασε σήμερα «ένα όργιο βίας» σε διαδήλωση, που έγινε χθες το βράδυ στην πόλη αυτή κατά των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά την οποία 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 20 συνελήφθησαν.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα, έριξαν πυροτεχνήματα και πέταξαν πέτρες στην Αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας που έγινε χθες, Παρασκευή, το βράδυ. Η αστυνομία απάντησε με προειδοποιητικά πυρά και με τη χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.

«Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να βγάλουν τα όπλα τους και ακόμη και να πυροβολήσουν στον αέρα», δήλωσε ο δήμαρχος Άχμεντ Αμπουτάλεμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί.

Όταν ρωτήθηκε πώς χαρακτηρίζει το γεγονός, ο Αμπουτάλεμπ είπε ότι ήταν «ένα όργιο βίας, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον τρόπο για να το περιγράψω».

theragex: 🇳🇱 Massive protests against vaccinations and new covid restrictions are taking place right now in Rotterdam. In the background, the sounds of gunshots and explosions are heard, police cars are burning.

#Netherlands

