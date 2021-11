Αντιμέτωπη με το νέο κύμα του κορωνοϊού βρίσκεται η Γερμανία, και η απερχόμενη καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επιστρατεύτηκε προκειμένου να πείσει όσους περισσότερους πολίτες γίνεται να εμβολιαστούν. Τα ποσοστά εμβολιασμού στη Γερμανία παραμένουν χαμηλά και συγκρίνονται με τα ποσοστά της Ελβετίας και της Αυστρίας.

Μόλις λίγο παραπάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενώ η πλειοψηφία των ασθενών Covid στα νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχουν αρκετές κλίνες ΜΕΘ.

«Συμπολίτες μου, ο αριθμός των νέων ημερήσιων μολύνσεων από κοροναϊό είναι τώρα υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εντός της πανδημίας. Ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να νοσηλευθούν σε ΜΕΘ λόγω Covid, σημειώνει επίσης απότομη αύξηση. Και δυστυχώς, θρηνούμε και πάλι πολλούς θανάτους μέρα με τη μέρα», δήλωσε η Μέρκελ.

«Είμαστε απίστευτα απογοητευμένοι επειδή στο τέλος, θα πρέπει να υποστούμε εδώ όλα εκείνα που δεν λειτουργούν στην κοινωνία μας σαν σύνολο, και πρέπει να φροντίσουμε τους αρρώστους που έρχονται σε εμάς, οι οποίοι πάσχουν από κάποιο νόσημα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, επειδή χρειάζονται βοήθεια», εξηγεί ο Νίκλας Σνάιντερ, γιατρός σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει σημασία αν ήταν αρνητές της Covid, πολέμιοι των εμβολίων ή πλήρως εμβολιασμένοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ έχουμε μόνο ανθρώπους που δεν εμβολιάστηκαν», τονίζει.

«Σας ικετεύω, σπεύστε και εσείς (να εμβολιαστείτε) και προσπαθήστε να πείσετε συγγενείς και φίλους. Εάν σταθούμε ενωμένοι, αν θυμηθούμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και να νοιαζόμαστε για τους άλλους, μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να αποφύγει πολλές δυσκολίες αυτό τον χειμώνα», είπε η Μέρκελ.

German Chancellor Angela Merkel is calling for people to get vaccinated, as a dramatic rise in #coronavirus infections threatens to overwhelm intensive care units. pic.twitter.com/W6jnFV7Dv7

— DW Politics (@dw_politics) November 15, 2021