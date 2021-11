Ολυμπιακός – Ο Μπαρτζώκας έχει χρησιμοποιήσει τις λιγότερες 5αδες στην Euroleague

Η ιστοσελίδα «3stepsbasket.com» μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές της Euroleague παρουσιάζει ένα πολύ ενδαφέρον στατιστικό για τις ομάδες της διοργάνωσης. Με βάση αυτό το στατιστικό ο Ολυμπιακός έχει χρησιμοποιήσει τις λιγότερες διαφορετικές πεντάδες στην διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια των εννιά αυτών αγώνων οι «ερυθρόλευκοι» έχουν παρουσιάσει στο παρκέ 63 διαφορετικές πεντάδες, ενώ αμέσως επόμενη στη λίστα είναι η τελευταία αντίπαλος του Ολυμπιακού στην διοργάνωση Ζενίτ με 88 πεντάδες αντίστοιχα. Έτσι σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας έχει καταλήξει να χρησιμοποιεί λιγότερα σχήματα, τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά και αποφεύγει να κάνει πειραματισμούς, οι οποίοι γίνονται συνήθως όταν η ομάδα δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση και μπορεί να βρει τα πατήματα της μέσα στον αγωνσιτικό χώρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ζαλγκίρις, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, η οποία έχει χρησιμοποιήσει τις 9 πρώτες αγωνιστικές 131 διαφορετικές πεντάδες με στόχο να καταφέρει να ανακάμψει. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής λίστας, καθώς ο κόουτς του «τριφυλλιού» Δημήτρης Πρίφτης, έχει χρησιμοποιήσει 95 διαφορετικά σχήματα, ώστε να μπορέσει να βρει το καλύτερο και με αυτό τον τρόπο να μπορέσει η ομάδα να ανακάμωει αγωνιστικά. Τέλος η πρώτη του βαθμολογικού πίνακα Αρμάνι, μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί με 108 διαφορετικές πεντάδες.

🏀#EuroLeague lineups analysis🏀

After 9 rounds Jure Zdovc of @bczalgiris is leading the league in total number of lineups used, with 131.

Last in this list is @olympiacosbc and coach Bartzokas with 63, less than half from Zalgiris. #OlympiacosBC #Zalgiris

Idea: @adplacitum pic.twitter.com/pcsXT8laBt

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) November 13, 2021