Το αφεντικό της Tesla, Έλον Μασκ, πούλησε την εβδομάδα που μας πέρασε μετοχές συνολικής αξίας 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλευόμενος ένα ξέφρενο ράλι τιμών που ανέβασε την αξία της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο δισεκατομμυριούχος πούλησε 1,2 εκατομμύρια μετοχές που κατείχε για να εισπράξει περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή, στο τελευταίο από τα διαδοχικά «πωλητήρια» μετοχών στα οποία προέβη αυτές τις ημέρες.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ο κορυφαίος μέτοχος της Tesla, το περασμένο Σάββατο έγραψε στο Twitter ότι θα πουλούσε το 10% των μετοχών του εάν οι χρήστες της πλατφόρμας ενέκριναν μια τέτοια κίνηση από μέρους του. Το 10% αντιστοιχούσε σε περίπου 17 εκατομμύρια μετοχές τη στιγμή του tweet του.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021