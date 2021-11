Ολλανδία – Επεισόδια μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς lockdown

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Ολλανδία, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα επιβληθεί από το Σάββατο μερικό lockdown, για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας Covid-19.

Η ολλανδική αστυνομία, μάλιστα, ανέπτυξε το βράδυ της Παρασκευής ένα θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού για να διαλύσει ένα πλήθος διαδηλωτών στη Χάγη, που πετούσαν πέτρες και μολότοφ.

Περίπου 200 διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, όπου ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, έδωσε συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα νέα μέτρα.

To be. Riots now arise in the hague. Romeos of course also to hit people nicely. People no longer take those lies what a corrupt gang here pic.twitter.com/EHdIdMMgfD

— Tinie (@benidormgek) November 12, 2021