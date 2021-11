Μήνυση υποβλήθηκε εις βάρος του Τράβις Σκοτ μετά την τραγωδία στο Φεστιβάλ Astroworld που κατέληξε σε οκτώ νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, την Παρασκευή το βράδυ, στο Χιούστον του Τέξας.

Ένας παρευρισκόμενος στη συναυλία που τραυματίστηκε στη διάρκεια των ακόμη ασαφών γεγονότων, έχει υποβάλει μήνυση εις βάρος του ράπερ και παραγωγού Τράβις Σκοτ, που ήταν και ένας εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ, καθώς επίσης και στις εταιρείες Live Nation, Scoremore και άλλους εμπλεκόμενους στη διοργάνωση της εκδήλωσης, σύμφωνα με τη μήνυση που έφερε στο φως της δημοσιότητας το CNN.

Ο Μανουέλ Σούζα υποστηρίζει ότι «υπέστη σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς όταν το ανεξέλεγκτο πλήθος στη συναυλία τον έριξε στο έδαφος και τον ποδοπάτησε», αναφέρει το κείμενο της μήνυσης.

«Οι εναγόμενοι δεν κατάφεραν να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια τη συναυλία», συνεχίζει η μήνυση. «Αντιθέτως, αγνόησαν συνειδητά τους ακραίους κινδύνους για πρόκληση βλαβών στους παρευρισκόμενους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενθάρρυναν ενεργά και όξυναν επικίνδυνες συμπεριφορές. Η τεράστια αμέλειά τους προκάλεσε στον ενάγοντα σοβαρούς τραυματισμούς».

Ο Σούζα αιτείται «χρηματική αποζημίωση άνω των $1.000.000».

Το χρονικό του χάους

Παράλληλα, το CNN δημοσιεύει αναλυτικά όλες τα γεγονότα που έχουν γίνει γνωστά για τη συναυλία, ήδη ώρες πριν την έναρξή της και που εντέλει οδήγησαν στα τραγικά συμβάντα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Πριν τη συναυλία

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, βίντεο του KPRC δείχνει πλήθος ανθρώπων να συρρέουν στην εκδήλωση μέσω της εισόδου των επισήμων, παρασύροντας στο πέρασμά τους ανιχνευτές μετάλλου – αλλά και άλλους ανθρώπους – αγνοώντας το προσωπικό ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνονται επίσης άτομα να βοηθούν άλλους ανθρώπους που είχαν πέσει να σηκωθούν. Ο διοικητής της πυροσβεστικής του Χιούστον, Σαμ Πένια, δήλωσε στο CNN ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι είχε προκαλέσει τη βιασύνη τους.

«Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρξαν άνθρωποι που πήδηξαν την περίφραξη», υποστήριξε, ούτε ότι τουλάχιστον ένα άτομο είχε τραυματιστεί τη στιγμή που εμφανίζεται στα πλάνα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Τρόι Φίνερ, συναντήθηκε με τον ράπερ Τράβις Σκοτ, το μεγαλύτερο όνομα του φεστιβάλ αλλά και έναν εκ των διοργανωτών της συναυλίας, πριν εκείνος εμφανιστεί στη σκηνή. Στη συνάντησή τους εξέφρασε «ανησυχίες για την ενέργεια του πλήθους», σύμφωνα με άρθρο των Times της Νέας Υόρκης που επικαλούνται πηγή από το στενό περιβάλλον του αρχηγού.

Πριν τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα)

Η Μαντλίν Έσκινς, νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ που παρευρισκόταν στη συναυλία, δήλωσε στο CNN ότι περίπου μισή ώρα πριν ο Σκοτ ανέβει στη σκηνή, εμφανίστηκε ρολόι αντίστροφης μέτρησης.

«Και ξαφνικά, οι άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν ο ένας επάνω στον άλλο και να σπρώχνονται. Καθώς το χρονόμετρο πλησίαζε στο μηδέν, η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη», εξήγησε η Έσκινς.

Άλλος ένας παρευρισκόμενος, ο Τζέφρι Σμιντ, δήλωσε ότι από εκείνη τη χρονική στιγμή και έπειτα ήταν πιο δύσκολο να αναπνεύσεις μέσα στο πλήθος, πράγμα που έκανε τον ίδιο και τον φίλο του να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν.

«Πού να ξέραμε ότι θα ακολουθούσε η κόλαση. Άνθρωποι άρχισαν να λιποθυμούν και να σωριάζονται στο έδαφος», δήλωσε στο CNN.

Αμέσως μετά τις 9 μ.μ.

Ο Σκοτ ανέβηκε στη σκηνή. Το πλήθος άρχισε να σπρώχνει προς τα εμπρός, καθώς η συναυλία ξεκινούσε.

«Το πλήθος άρχισε να συμπιέζεται όλο και περισσότερο και ήταν πλέον δύσκολο να αναπνεύσεις. Όταν εμφανίστηκε ο Τράβις ερμηνεύοντας το πρώτο του κομμάτι, είδα ανθρώπους να λιποθυμούν δίπλα μου», θυμάται ο ΤΖ Τελέζ μιλώντας στο CNN.

This is you literally encouraging the crowd to disrespect security, while they are trying to make a path for medical to pass through. pic.twitter.com/ZMv6UWSkN1 — sí (@sisihunni) November 6, 2021



Η Σαράι Σιέρα, που είχε πάει στο φεστιβάλ για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, λέει ότι είδε πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν να αναπνεύσουν εκείνη τη στιγμή.

«Πραγματικά σκέφτηκα ότι αν έπεφτα όλα θα τέλειωναν για εμένα. Για τουλάχιστον 15 λεπτά άνθρωποι με πετούσαν από εδώ κι από εκεί, εξαιτίας των mosh pits [σ.σ. ομαδικός «χορός» από σπρωξιές σε συναυλίες] ή απλώς επειδή οι άνθρωποι είχαν τρελαθεί», εξηγεί.

9.30 μ.μ.

Οι αρχές λαμβάνουν τις πρώτες ειδοποιήσεις ότι άνθρωποι στο κοινό έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Πένια, ενώ «έγινε έκκληση για επιπλέον δυνάμεις στο σημείο».

Ο Φίνερ ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι «οι άνθρωποί μας εμφανίστηκαν και πήγαν αμέσως στους παραγωγούς και τους είπαν ότι υπάρχουν πεσμένοι άνθρωποι».

9.38 μ.μ.

Ανακηρύσσεται επισήμως «περιστατικό με πολλαπλές απώλειες», σύμφωνα με τοΝ Πένια.

«Από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε ως περιστατικό με πολλαπλές απώλειες, μέχρι να φτάσει η πρώτη μονάδα στο σημείο πέρασαν δυο λεπτά στη διάρκεια των οποίων είχαμε επαφές με ασθενείς», τόνισε.

everyone was yelling to stop and you still continued with the show how can you explain this bro pic.twitter.com/2UQRPZt144 — sergen (@s9rgen) November 6, 2021



Μάρτυρες αναφέρουν ότι φώναζαν για βοήθεια, όμως η μουσική κάλυπτε τις φωνές τους.

«Ο Τράβις Σκοτ έκανε μικρά διαλείμματα ανάμεσα στα κομμάτια κι εμείς ουρλιάζαμε όσο πιο δυνατά άντεχαν οι φωνητικές μας χορδές μήπως και μας ακούσει κανείς, όμως κανείς δεν μας άκουγε», λέει ο Τελέζ. «Το φετινό φεστιβάλ θα μείνει στη μνήμη μου για πάντα. Δεν είχα δει ποτέ κάποιον να πεθαίνει μπροστά στα μάτια μου. Ήταν φρικιαστικό».

Ο Σκοτ επιμένει ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των συμβάντων στο κοινό και ως εκ τούτου συνέχισε το πρόγραμμά του. Μιλώντας στους θαυμαστές του μέσω βίντεο στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσε «συντετριμμένος» από το περιστατικό.

JUST IN: Travis Scott shares video addressing the tragedy at Astroworld Fest pic.twitter.com/MSjVpJH3fK — XXL Magazine (@XXL) November 7, 2021

«Κάθε φορά που καταλάβαινα ότι συμβαίνει κάτι, ξέρετε, απλώς σταματούσα το σόου και, ξέρετε, τους βοηθούσα να βρουν τη βοήθεια που χρειάζονταν», είπε.

Οι παρευρισκόμενοι, Νικ Τζόνσον και Έιντζελ Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν στο CNN ότι ο Σκοτ διέκοψε το σόου τουλάχιστον τρεις φορές για να ζητήσει βοήθεια για άτομα στο κοινό.

Όταν τον ρώτησαν γιατί το σόου δεν διακόπηκε νωρίτερα, ο Φίνερ υποστήριξε ότι υπήρχε πιθανότητα εξέγερσης «από τη στιγμή που επρόκειτο για ένα τόσο νεαρό κοινό», που αποτελούνταν από περίπου 50.000 άτομα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε «συζήτηση μεταξύ της ομάδας προώθησης, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των υπεύθυνων του φεστιβάλ», προκειμένου η συναυλία να διακοπεί.

Περίπου 10.10 μ.μ.

Η συναυλία διακόπτεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Χιούστον, Σιλβέστερ Τέρνερ. Ένας παρευρισκόμενος δήλωσε στο CNN ότι κοίταξε το ρολόι του στο τέλος της συναυλίας και η ώρα ήταν «10.13 ή 10.14 μ.μ.».