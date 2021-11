Ο Αντετοκούνμπο προβάρει το χαιρετισμό του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ύστερα από μία και πλέον τετραετία, ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα υποδεχτούν την πρωταθλήτρια ομάδα του ΝΒΑ, κάτι που σημαίνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ανταλλάξει όπως συνηθίζεται χαιρετισμό με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Μπακς αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον και το ματς με τους Ουίζαρντς (8/11, 1:00), και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγο πριν μπει στο λεωφορείο, έκανε πρόβα το χαιρετισμό του προς τον Τζο Μπάιντεν.

«Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε κύριε πρόεδρε…» είπε ο Giannis, προτού κομπιάσει και κάποιος τον βοηθήσει για το Λευκό Οίκο.

Δείτε το βίντεο:

The MVP is ready to visit The @whitehouse!! pic.twitter.com/WVkuAbxWWO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 6, 2021