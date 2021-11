COP26 – Με αστερίσκους και παραθυράκια η πράσινη ενεργειακή μετάβαση

Αφιερωμένη στα ενεργειακά και στη πράσινη μετάβαση των κρατών σε φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών ήταν η σημερινή μέρα στη σύνοδο του COP26, στη Γλασκόβη. Και δυστυχώς ο απολογισμός είναι απογοητευτικός!

Οι συμμετέχοντες πήραν… κάτω από τη βάση αναφορικά με το κρίσιμο θέμα του περιορισμού της χρήσης άνθρακα, που είναι και το πλέον ρυπογόνο από τα ορυκτά καύσιμα. Στην τελική συμφωνία συμμετείχαν πάνω από 40 χώρες, αλλά οι απουσίες ρυπογόνων κρατών όπως η Ινδία, η Κίνα, η Αυστραλία ήταν ηχηρές, με… κερασάκι στην τούρτα και την άρνηση των ΗΠΑ να συμμετέχουν. Επίσης, χαλάρωσαν και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της διακοπής, με τρόπο που φέρνει πίσω την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των ρύπων άνθρακα.

Αναλόγως στην έτερη πολύ σημαντική συμφωνία για τη διακοπή της χρηματοδότησης προς τα project ορυκτών καυσίμων, την υπογραφή τους έβαλαν περίπου είκοσι χώρες και διεθνείς οργανισμοί.

Βεβαίως, η συμφωνία που στοχεύει στην πάταξη της κλιματικής αλλαγής έχει αρκετά θετικά σημεία καλλιεργώντας τις ελπίδες για μια γρήγορη στροφή προς τη χρήση πράσινων καυσίμων και ΑΠΕ.

Καταρχάς είναι η πρώτη στο είδος της και έχει το πλεονέκτημα πως έχει αποσπάσει την υπογραφή βασικών προηγμένων κρατών, όπως οι ΗΠΑ, ενώ έχει διασφαλίσει τη στήριξη και μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αναλύσεις υπολογίζουν ότι η στροφή των επενδύσεων τους από έργα ορυκτών καυσίμων σε έργα πράσινης ενέργειας μεταφράζεται σε μετατόπιση της ροής χρηματοδοτήσεων ύψους έως και 15 δισ. δολαρίων ετησίως για την πράσινη μετάβαση των οικονομιών. Είναι εύλογο δε, πως η διακοπή των χρηματοδοτήσεων είναι παράγοντας-κλειδί που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

