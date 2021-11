Νιγηρία – Τουλάχιστον 20 οι νεκροί από την κατάρρευση του υπό κατασκευή ουρανοξύστη

Σε τουλάχιστον 20 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση χθες ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Λάγκος, την οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας.

Ο απολογισμός έγινε από τις υπηρεσίες διάσωσης, οι οποίες συνεχίζουν μετά από πάνω από 24 ώρες να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

Έως τώρα, συνολικά 9 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια του 21όροφου κτιρίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Φαρίνλογε, αξιωματούχος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (Nema).

«Ανασύραμε άλλα πέντε πτώματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 20. Εννέα άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί» από τα συντρίμμια, είπε ο αξιωματούχος. Ένας προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 15 νεκρούς.

Rescuers are searching for trapped survivors after a high-rise building in Lagos, Nigeria, collapsed during construction — here’s what we know

(warning: distressing images) pic.twitter.com/2cYSX6Zo3H

— NowThis (@nowthisnews) November 2, 2021