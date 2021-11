Σε μία μακάβρια προειδοποίηση προχώρησε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην έναρξη της COP26, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι «σκάβουμε τους λάκκους μας» μέσω της κλιματικής αλλαγής και της «βάναυσης στάσης μας στη βιοποικιλότητα».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ τόνισε ότι ήδη «ηχούν οι σειρήνες» και «ο πλανήτης μας κάτι μας λέει», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει περισσότερη βοήθεια στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε επίσης «το έλλειμμα αξιοπιστίας και το πλεόνασμα σύγχυσης» που υπάρχει σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τους μηδενικούς στόχους, οι οποίοι είχαν «διαφορετικές έννοιες και διαφορετικές μετρήσεις».

«Ο εθισμός μας στα ορυκτά καύσιμα ωθεί την ανθρωπότητα στο χείλος του γκρεμού. Αντιμετωπίζουμε μια σκληρή επιλογή: είτε θα το σταματήσουμε – είτε θα μας σταματήσει», είπε ο Γκουτέρες.

«Ήρθε η ώρα να πούμε «αρκετά». Πρέπει να σταματήσουμε να «σκοτώνουμε» τον εαυτό μας με τον άνθρακα. Να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη φύση σαν τουαλέτα. Αρκετά με τις καύσεις, τις γεωτρήσεις και τις εξορύξεις. Σκάβουμε τους τάφους μας με αυτό τον τρόπο» ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Επίσης ανέφερε ότι ο στόχος περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, πρέπει να διατηρηθεί «ζωντανός» και ζήτησε αποφασιστική δράση για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων κατά 45% έως το 2030.

«Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πολύ πάνω από τους 2°C. Έτσι, καθώς ξεκινάμε αυτό το πολυαναμενόμενο συνέδριο για το κλίμα, εξακολουθούμε να οδεύουμε προς την κλιματική καταστροφή», είπε. «Οι νέοι το ξέρουν. Κάθε χώρα το βλέπει. Τα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη — και άλλα ευάλωτα — το ζουν ήδη. Για αυτούς, η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Η αποτυχία είναι θανατική ποινή».

We must keep the goal of 1.5 degrees Celsius warming alive.

This requires greater action on mitigation and immediate concrete steps to reduce global emissions by 45 per cent by 2030.

— António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021