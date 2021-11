«Πετάει» για Κατάρ η Μπαρτσελόνα και κλείνει τον Τσάβι

Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η υπόθεση του Τσάβι με την Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια και αυτήν τη στιγμή απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Και όπως φαίνεται, αυτό δε θα αργήσει και πολύ.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, με μπροστάρη τον Λαπόρτα, θα ταξιδέψει στο Κατάρ μέσα στην εβδομάδα, ώστε να τελειώσει οριστικά τη συμφωνία με την Αλ Σαντ και τον Τσάβι.

Στόχος των Μπλαουγκράνα είναι να ανακοινώσουν τον 41χρονο πριν από το τέλος της εβδομάδας, με τον Τσάβι να μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη του επιστροφή στην Μπαρτσελόνα.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ισπανός θα κάτσει στον πάγκο των Μπλαουγκράνα κόντρα στην Εσπανιόλ στις 20/11, μετά τη διακοπή.

