Στα άκρα τραβάνε το σχοινί τα τουρκικά ΜΜΕ, παίρνοντας σκυτάλη από τις εκτός ορίων από τα διπλωματικά ειωθότα εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε βίντεο που δημοσιεύει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα YeniSafak, με τον άκρως προκλητικό τίτλο «Τα τουρκικά όπλα τρομάζουν την Ελλάδα -Έχουν πλέον τη δύναμη να χτυπήσουν την Αθήνα», η Άγκυρα επιχειρεί να κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στον απόηχο των συμφωνιών της Αθήνας με το Παρίσι και την Ουάσιγκτον, συμφωνίες οι οποίες έχουν θορυβήσει τη γείτονα.

Στο βίντεο, με έντονη δόση πολεμικού κλίματος, γίνεται αναφορά σε «γεωπολιτική υπεροχή της Τουρκίας στην περιοχή της», με τη YeniSafak να υποστηρίζει πως «το τουρκικό αμυντικό πρόγραμμα μπήκε στην ατζέντα αυτή την εβδομάδα με τοπικά όπλα και οχήματα που άλλαξαν τις ισορροπίες στο Αιγαίο».

«Μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια οχήματα, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, πολεμικά πλοία με ανώτερα χαρακτηριστικά, υποβρύχια που περνούν κάτω από το νερό για 21 ημέρες χωρίς διακοπή: Τα παραπάνω προσφέρουν την εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στον εχθρό» προστίθεται στο δημοσίευμα.

Είχαν προηγηθεί οι προκλητικές δηλώσεις στο CNN Turk του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο τούρκος ΥΠΕΞ ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κλαίγεται σαν μικρό παιδί. Δεν μπορεί να μην πει κλέφτρα πέντε φορές την ημέρα την Τουρκία και να μην παραπονεθεί για αυτήν. Αυτό δείχνει κόμπλεξ κατωτερότητας και φόβο» πρόσθεσε.

On a national TV network, #Turkey‘s top diplomat calls his Greek counterpart @NikosDendias «crybaby», claims Greek Foreign Minister Nikos Dendias suffers from trauma, fear and inferiority complex. pic.twitter.com/gikNjY3MB5

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 28, 2021