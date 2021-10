Τουρκία – Persona non grata οι δέκα πρέσβεις που ζήτησαν αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά

Οδηγίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) οι 10 πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά, έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά δήλωσή του.

Πριν μερικές μέρες ο τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στον Καβαλά ζήτησε να απελαθούν οι πρεσβευτές των δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας, που συνυπέγραψαν έκκληση για την απελευθέρωση του 64χρονου Τούρκου επιχειρηματία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε απόφαση. Σχεδόν θέλουν να καταδικάσουν την Τουρκία σχετικά με αυτό το κατάλοιπο του Σόρος που λέγεται Καβαλά. Γιατί να κάνουν αυτή τη δήλωση οι 10 πρέσβεις; Αυτοί που υπερασπίζονται αυτό το κατάλοιπο του Σόρος προσπαθούν να τον αποφυλακίσουν. Είπα στον υπουργό Εξωτερικών ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτούς να τους φιλοξενήσουμε στη χώρα μας. Πώς μπορείτε να επιχειρήσετε να δώσετε ένα τέτοιο μάθημα στην Τουρκία; Ποιος είσαι; Τι είναι αυτό; Λένε αφήστε τον Καβαλά. Εσείς αποφυλακίζετε τους τρομοκράτες, τους δολοφόνους στις δικές σας χώρες».

#BREAKING Necessary instructions given to foreign minister for declaring 10 ambassadors persona non grata (after statement on Kavala case), says President Erdogan

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 23, 2021