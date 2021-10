Λίβανος – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από περιστατικό με πυροβολισμούς

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από σφαίρα στο κεφάλι και οκτώ τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυρών σε διαδήλωση των σιιτικών κινημάτων Χεζμπολάχ και Αμάλ που ζητούν την απομάκρυνση του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη της Βηρυτού το 2020, σύμφωνα με ιατρική πηγή.

Οι τρεις από τους οκτώ τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την γιατρό Μαριάμ Χασάν, του νοσοκομείου Sahel.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν βρίσκεται σε επαφή με τον πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι και τους υπουργούς Εσωτερικών και Αμυνας για τον έλεγχο της κατάστασης.

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep

— Liz Sly (@LizSly) October 14, 2021