Λάδι στη φωτιά των Βαλκανίων από την UEFA – Χάρτης δείχνει το Κόσοβο να ανήκει στη Σερβία

Εν μέσω τεταμένων σχέσεων και εντάσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, η UEFA ρίχνει λάδι στη φωτιά με την παρουσίαση του λογότυπου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, στο οποίο φαίνεται να μην αναγνωρίζεται ουσιαστικά το Κοσσυφοπέδιο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Κατά την παρουσίαση των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου σε βίντεο της UEFA, το Κόσοβο διακρίνεται ενσωματωμένο στη σερβική επικράτεια. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν πρόκειται για σφάλμα ή αμέλεια στην παραγωγή του βίντεο.

Το Κοσσυφοπέδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008 μετά από μακρές συγκρούσεις, αλλά ακόμα δεν αναγνωρίζεται από ορισμένες χώρες της Ευρώπης, σημειώνει η βουλγαρική ιστοσελίδα Dnevnik, όπως μεταδίδει το echedoros-a.gr.

Τον Μάρτιο, η χώρα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο διπλωματικού σκανδάλου στο ποδόσφαιρο λόγω της μης αναγνώρισης από την Ισπανία.

Το βίντεο της UEFA έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου και Αλβανούς.

Αντιθέτως, η σερβική ιστοσελίδα Telegraph σχολιάζει ότι «Σύμφωνα με την UEFA, το Κοσσυφοπέδιο είναι Σερβία».

«Ετσι, όχι ως ξεχωριστό μέλος της UEFA και ανεξάρτητο κράτος, αλλά όπως θα έπρεπε, ως μέρος της Σερβίας» σημειώνει η Telegraph.

Και προσθέτει πως «Σε αντίθεση με άλλες χώρες που χωρίζονται σαφώς από τη Σερβία με χρώματα, αυτό δεν ισχύει για το Κοσσυφοπέδιο, αν και φαίνεται να ξεχωρίζει από τους κόκκινους κύκλους απέναντι στις λευκές και κόκκινες γραμμές στην μπλέ επιφάνεια της Σερβίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει γραμμή οριοθέτησης».

Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε το βράδυ της Τρίτης, ως μέρος μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας για το Euro που θα διεξαχθεί στη Γερμανία, και με τα 55 μέλη της UEFA ζωγραφισμένα στα χρώματα της σημαίας τους.

🇩🇪 #EURO2024 will be held across ten German cities in under three years’ time.

🏟️ The tournament logo is derived from UEFA’s 55 member associations’ flags and their colours and reflects the shape of Berlin’s Olympiastadion roof.

— UEFA (@UEFA) October 5, 2021