Το μήνυμα του Τσιτσιπά ενόψει του BNP Paribas Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, μιας και θα λάβει μέρος στο BNP Paribas Open, το οποίο επιστρέφει έπειτα από περίπου δύο χρόνια και θα διεξαχθεί το διάστημα 7 με 17 Οκτωβρίου.

Ο έλληνας πρωταθλητής, με ανάρτησή του στους λογαριασμούς του στα social media, κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο και να τον στηρίξει στη νέα του προσπάθεια.

Το μήνυμα που έστειλε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ καθώς έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ. Ελάτε να με στηρίξετε και να δείξετε την αγάπη σας. Είναι ένα υπέροχο τουρνουά και παίρνω θετική ενέργεια».

🇬🇷 @steftsitsipas message for fans attending #BNPPO21: show out and bring the good vibes 🤙#TennisParadise pic.twitter.com/WSnsUlTIBX

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 3, 2021