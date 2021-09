Formula 1 – Επίσημα στο καλεντάρι του 2021 η πίστα του Κατάρ

Η Formula 1 ανακοίνωσε πως η πίστα στην Ντόχα του Κατάρ θα βρίσκεται για πρώτη φορά στο επίσημο καλεντάρι του πρωταθλήματος από την εφετινή χρονιά.

Ειδικότερα, θα αποτελέσει το 20ο Grand Prix της χρονιάς και θα λάβει χώρα το τριήμερο 19-21 Νοεμβρίου. Μάλιστα, από το 2023 θα αποτελέσει σταθερό μέλος της Formula 1, καθώς η Liberty Media ανακοίνωσε πως θα βρίσκεται στο καλεντάρι για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Απομένουν ακόμα εφτά αγώνες για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος, με τον αγώνα του Κατάρ να διεξάγεται ανάμεσα σε αυτόν της Βραζιλίας και της Σαουδικής Αραβίας, που επίσης θα κάνει «πρεμιέρα» στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Θυμίζουμε πως στη βαθμολογία, ο Λιούις Χάμιλτον πέρασε ξανά στην κορυφή μετά τη νίκη του στο Σότσι και προηγείται πλέον με δύο πόντους από τον άμεσο ανταγωνιστή του, Μαξ Φερστάπεν.

Επόμενο Grand Prix είναι στη Τουρκία, το τριήμερο 16-18 Οκτωβρίου.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November

Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW

— Formula 1 (@F1) September 30, 2021