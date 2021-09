Ρότζερ Χαντ – Πέθανε ο θρύλος της Λίβερπουλ – Ήταν στην ομάδα της Αγγλίας που κέρδισε το Μουντιάλ

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ρότζερ Χαντ. Ο σπουδαίος επιθετικός αποτέλεσε θρύλο για τη Λίβερπουλ και ήταν μέλος της ομάδας της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966.

Ο Χαντ, 34 φορές διεθνής με τα «Τρία Λιοντάρια», έπαιξε και στα έξι παιχνίδια του Μουντιάλ που φιλοξενήθηκε στην Αγγλία και σκόραρε τρία γκολ. Συνολικά με τη φανέλα της Αγγλίας είχε 18 γκολ.

Μαζί με τον Τζεφ Χαρστ ήταν το επιθετικό δίδυμο των Άγγλων και ο παίκτης που βρισκόταν πιο κοντά στην μπάλα στο αμφισβητούμενο γκολ που σημείωσε ο παρτενέρ του στον τελικό απέναντι στη Γερμανία. «Νομίζω ότι πέρασε τη γραμμή» είχε δηλώσει ο Ρότζερ Χαντ.

Με τη Λίβερπουλ που έπαιξε από το 1958 μέχρι το 1969 κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην πρώτη κατηγορία, το 1964 και το 1966, καθώς και το Κύπελλο Αγγλίας, κάτω από τις οδηγίες του μεγάλου Μπιλ Σάνκλι.

Έπαιξε σε 492 ματς με τη Λίβερπουλ και πέτυχε 285 γκολ, πριν να μετακινηθεί στην Μπόλτον. Ο Χαντ είχε βοηθήσει τη Λίβερπουλ να ανέβει από τη δεύτερη κατηγορία με 41 γκολ σε 41 αγώνες, κερδίζοντας τον τίτλο το 1962.

Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας για 8 συνεχόμενες σεζόν, είχε σχηματίσει σπουδαίο δίδυμο με τον Ίαν Σεντ Τζον, ενώ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για τους «κόκκινους» μέχρι που τον ξεπέρασε ο Ίαν Ρας.

Ο Χαντ ανταμείφθηκε με το MBE το 2000 και ήταν γνωστός ως «Sir Roger» ανάμεσα στους οπαδούς της Λίβερπουλ σε αναγνώριση των επιτευγμάτων του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η Λίβερπουλ, η οποία τον αποχαιρέτησε στο Twitter με ανάρτησή της.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

Τον Ρότζερ Χαντ αποχαιρέτησε και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ που επισήμανε τη σημασία της παρουσίας του στην ομάδα του Μπιλ Σάνκλι.

«Roger Hunt comes second to no-one in his importance in the history of Liverpool FC, that much is clear.»

Jürgen Klopp has paid tribute to the legendary Sir Roger Hunt.

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2021