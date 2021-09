Μπακς – Ο χαβαλές ανάμεσα στους BIG-3 των πρωταθλητών

Το κλίμα ανάμεσα στους BIG-3 των Μιλγουόκι Μπακς είναι εξαιρετικό και… βγαίνει προς τα έξω.

Αυτό φάνηκε για ακόμα μια φορά στη Media Day των πρωταθλητών του ΝΒΑ, όταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ κλήθηκαν να φωτογραφηθούν μαζί ενόψει της νέας σεζόν.

Εκεί, ο Greek Freak ζήτησε από τον Χόλιντεϊ να σταθεί στη μέση, αλλά εκείνος «αντέδρασε» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το καταλαβαίνω είσαι ο πιο ψηλός από εμάς. Είσαι ο MVP, στην μέση ο MVP, φέρτε του το τρόπαιο».

Ωστόσο, το show συνεχίστηκε και αργότερα, όταν ένα άτομο από την παραγωγή είπε στον Αμερικανό πόιντ γκαρντ να βάλει τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι, με τον Χόλιντεϊ να απαντά: «Σε ευχαριστώ. Έχω κακούς συμπαίκτες, δεν μου είπαν τίποτα».

«MVP in the Middle.»

Giannis, Khris, & Jrue goofing around in the photo session today. 🤣 pic.twitter.com/8g6lkuxPgi

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 28, 2021