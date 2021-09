Τη θέση της Καγκελαρίου αποχαιρετά μετά από 16 χρόνια η Άνγκελα Μέρκελ, μετά τη νίκη του Σοσιαδημοκρατικού Κόμματος στις γερμανικές εκλογές.

H πρώην «Σιδηρά Κυρία» παρακολούθησε τις εκλογές στην έδρα της Χριστιανικής Ένωσης στο Βερολίνο, μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος, εμφανώς συγκινημένη.

Μάλιστα, φαινόταν αρκετά ταλαιπωρημένη, ενώ κάποια στιγμή βούρκωσε…

Germany’s Social Democrats narrowly won Sunday’s national election, projected results showed, and claimed a ‘clear mandate’ to lead a government for the first time since 2005 and to end 16 years of conservative-led rule under Angela Merkel https://t.co/QSYMsTvflZ pic.twitter.com/lkEGX3Bici

— Reuters (@Reuters) September 27, 2021