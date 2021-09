Serie A – Πού το πάει η Νάπολι;

Ασταμάτητη μοιάζει να είναι η Νάπολι σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι κατάφερε να περάσει… αέρας από την έδρα της Σαμπντόρια, επικρατώντας με 4-0 για την 5η αγωνιστική της Serie A, μετά την τεσσάρα με την Ουντινέζε.

Οι Παρτενοπέι δείχνουν αποφασισμένοι σε αυτό το start και μέχρι στιγμής είναι μόνοι πρώτοι στη Serie A, καθώς, πέρα από τη Νάπολι, καμία άλλη ομάδα του πρωταθλήματος δεν έχει το απόλυτο.

Αυτή μάλιστα είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που ξεκινά με το πέντε στα πέντε, μετά τις σεζόν 1987/88 και 2017/18.

5/5 – #Napoli have won each of their first five Serie A seasonal matches for the third time in their history, after 1987/88 and 2017/18. Project. #SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/NEQr1mRYxI

Οι ποδοσφαιριστές του Σπαλέτι παίζουν συνεχώς με το πόδι πατημένο στο γκάζι και βγάζουν τρομερή ενέργεια σε κάθε γωνία του γηπέδου. Τη δεδομένη στιγμή μόνο η Ίντερ έχει καλύτερη επίθεση (18) σε όλο το πρωτάθλημα, ενώ αμυντικά η Νάπολι κατέχει το καλύτερο ρεκόρ, έχοντας δεχτεί μόλις δύο γκολ σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Κόντρα σε Ουντινέζε και Σαμπντόρια η Νάπολι… έριξε συνολικά οκτώ γκολ και μάλιστα χωρίς να δεχτεί κανένα.

Δύο αναμετρήσεις που δείχνουν πολλά. Διότι στη μία έδρα άφησε δύο βαθμούς η Γιουβέντους και στην άλλη η Ίντερ. Η Γηραιά Κυρία είχε μείνει στο 2-2 με την Ουντινέζε στο Ούντινε, απ’ όπου η Νάπολι πέρασε με τεσσάρα. Όπως έκανε και με τη Σαμπντόρια, όπου η Ίντερ δεν κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, μένοντας στο 2-2.

Juventus went to Udinese and drew 2-2.

Napoli went to Udinese and won 4-0.

Inter went to Sampdoria and drew 2-2.

Napoli went to Sampdoria and won 4-0. pic.twitter.com/iHJSNsBP4h

— SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) September 23, 2021