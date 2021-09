Σουδάν – Απόπειρα πραξικοπήματος – Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέτυχε

Απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε στο Σουδάν και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε δήλωση που αναγνώσθηκε από την κρατική τηλεόραση. Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη είδηση έχει δημιουργήσει αναταραχή στην Αφρική, ενώ τα μεγαλύτερα μέσα διεθνώς αναφέρονται στο γεγονός.

BREAKING: A military coup has failed in Sudan and dozens of officers have been arrested, sources tell CNN https://t.co/AzDEyQr00s



Νωρίτερα ένα μέλος του συμβουλίου που κυβερνά τη χώρα είχε δηλώσει στο Reuters πως οι σουδανικές αρχές απέκρουσαν απόπειρα πραξικοπήματος και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Σουδάν, χωρίς όμως να αναφέρουν ποιοι ήταν οι δράστες.

Η ανάκριση των υπόπτων για την απόπειρα πρόκειται να αρχίσει σύντομα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Μοχάμεντ Αλ Φάκι Σουλεϊμάν. «Όλα είναι υπό έλεγχο και η επανάσταση έχει νικήσει», ανέφερε στο λογαριασμό του στο Facebook ο Μοχάμεντ Αλ Φάκι Σουλεϊμάν. Κυβερνητική πηγή, η οποία μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως κατά την απόπειρα πραξικοπήματος έγινε προσπάθεια να τεθεί υπό τον έλεγχο των πραξικοπηματιών ο κρατικός ραδιοσταθμός στο Ομντουουρμάν.

Μέτρα λαμβάνονται για τη σύλληψη του μικρού αριθμού ανθρώπων που εμπλέκονται στην απόπειρα, πρόσθεσε η πηγή.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν άρματα μάχης νωρίς σήμερα το πρωί για να κλείσουν μια γέφυρα πάνω από τον Νείλο που συνδέει το Χαρτούμ με το Ομντουρμάν. Ωστόσο η κυκλοφορία στο κέντρο του Χαρτούμ ήταν σήμερα ομαλή, περιλαμβανομένης της περιοχής γύρω από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

Failed coup attempt in Sudan.

Shots have been heard and several tanks have been seen in the streets of the city of Khartum.

But apparently, the situation is already under the control of the government, pic.twitter.com/m8giLhea8R

— Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) September 21, 2021