Ολυμπιακός – Η εντυπωσιακή παρουσίαση του Γκάρι Ροντρίγκες

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες τον Γκάρι Ροντρίγκες, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις μεταγραφές του και έχοντας μια υπερπλήρη μεσοεπιθετική γραμμή.

Οι ερυθρόλευκοι υπέγραψαν με τον μεσοεπιθετικό από το Πράσινο Ακρωτήρι για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Ροντρίγκες να μένει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ και να εντάσσεται στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ελλάδας βρίσκεται στη χώρα μας, ενώ μπήκε ήδη στις προπονήσεις και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε περίπου 10 μέρες.

Ο Ροντρίγκες παρουσιάστηκε και επίσημα μάλιστα από την ΠΑΕ, με ένα πολύ όμορφο βίντεο από το Καραϊσκάκη και είναι έτοιμος να βοηθήσει τους Πειραιώτες.

Δείτε την παρουσίαση του Γκάρι Ροντρίγκες:

Καλώς όρισες στο νέο σου σπίτι, Γκάρι Ροντρίγκες! / Welcome to your new home, @7GRodrigues! 🔴⚪🏠 #Olympiacos #Transfer #Welcome #GarryRodrigues #WelcomeGarryRodrigues #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/9FrggFPP0l

