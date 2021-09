Ρωσία – 8 νεκροί από την επίθεση σε Πανεπιστήμιο – Ποιος ήταν ο δράστης

Σοκ έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο η επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Περμ στη Ρωσία με τον απολογισμό της επίθεσης να είναι χειρότερος σε σχέση με τις πρώτες πληροφορίες. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σήμερα Δευτέρα όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο της ρωσικής πόλης, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα και αναδημοσίευσε ο Independent ο δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Τιμούρ Μπεκμανσούροφ, ο οποίος μάλιστα φαίνεται πως άφησε και σημείωμα πριν την επίθεσή του, την οποία όπως φαίνεται και από τις εικόνες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πραγματοποίησε πάνοπλος.

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας» είχε γράψει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.

«Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσους μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλά ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να γράφει στο σημείωμά του, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Το πανεπιστήμιο του Περμ βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας. Από οπτικό υλικό που πρόβαλλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου του κτιρίου και να τρέχουν για να διαφύγουν από τον ένοπλο άνδρα.

September 20, 2021