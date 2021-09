Ο Τσάρλτον Κένεθ Τζέφρι Χάουαρντ ήρθε στον κόσμο πριν από 18 χρόνια στο Βατερλό, προάστιο του Σίδνεϊ της Νέας Νότιας Ουαλίας, και παρότι το όνομα της γενέτειράς του δεν έχει ταυτιστεί με κάτι θετικό, η δική του, έστω και μικρή μέχρι στιγμής, διαδρομή είναι αντιστρόφως ανάλογη. Ο αυστραλός ράπερ, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, γνωστός στους συνομηλίκους του ως The Kid LAROI (πήρε το ψευδώνυμό του από τους ιθαγενείς Καμιλαρόι, από όπου έλκει την καταγωγή του από την πλευρά της μητέρας του), είναι ένα από τα μεγαλύτερα breakout αστέρια της showbiz.

Mε τη μουσική να κυλάει στις φλέβες του – ο πατέρας του είναι ο Νικ Χάουαρντ, μουσικός παραγωγός και ηχολήπτης που έχει συνεργαστεί με ντόπιους καλλιτέχνες, και η μητέρα του μάνατζερ μοντέλων και στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας – φοίτησε στο διάσημο ιδιωτικό καλλιτεχνικό σχολείο Australian Performing Arts Grammar School. Σιγά-σιγά άρχισε να παίρνει τη μουσική περισσότερο σοβαρά και τα πρώτα ραπαρίσματα ήρθαν κάπου στα 13 του χρόνια, όταν και άρχισε να αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια μέθοδο διαφυγής.

Ο νεαρός μουσικός (γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 2003) αρχικά κέρδισε την αναγνώριση μέσα από τη φιλία του με τον αμερικανό ράπερ Juice Wrld (1998-2019), ο οποίος τον καθοδήγησε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στην Αυστραλία. Απέκτησε δυναμική από το κοινό της Αυστραλίας και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Με έδρα το Λος Αντζελες, ο The Kid LAROI κυκλοφορεί την τρίτη και τελευταία δόση του «F*ck Love 3: Over You» (Panik Records/Sony Music). Σχεδόν έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της πρώτης δουλειάς του, «F*ck Love», ακολούθησε το «F*ck Love (Savage)» (έκανε το ντεμπούτο του στο #3 του Billboard Mainstream Top 40 και έφτασε στην 8η θέση στο Τop 10 του Billboard Hot 100 με το hit «Without You»), για να ολοκληρώσει τον κύκλο με το «F*ck Love 3: Over You». Tο single που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον φίλο του Τζάστιν Μπίμπερ με τίτλο «Stay» έκανε το ντεμπούτο του στο #3 στο Hot 100 του Billboard, ενώ στη συνέχεια κατέλαβε την κορυφή του chart επί σειρά εβδοµάδων, εδραιώνοντας τη θέση του νεαρού ράπερ στη µουσική βιοµηχανία.

Η συνεργασία με τον Τζάστιν Μπίμπερ και τα Νο 1

Το νέο repack περιλαμβάνει επτά καινούργια τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών του με φίλους όπως οι Polo G, Stunna Gambino, Lil Durk, G Herbo και Mustard. Οσο για τη θεματολογία, η αγάπη, ο έρωτας και η απώλεια είναι τα κυρίαρχα συστατικά της επιτυχίας. Ο LAROI απέσπασε τη διεθνή προσοχή µε το τραγούδι του «Let Her Go» (2019) και κέρδισε περαιτέρω δηµοτικότητα µε το «Go» (την ίδια χρονιά) µε τον Juice Wrld, το οποίο έφθασε στο #52 στο Billboard Hot 100. Το ντεμπούτο mixtape του «F*ck Love» (2020) έφθασε αμέσως στο #1 στα αυστραλιανά ARIA Charts, καθιστώντας τον τον νεότερο αυστραλό σόλο καλλιτέχνη που έφθασε ποτέ στην κορυφή, ενώ επίσης εκτοξεύθηκε στο Νο 1 στο Billboard 200 των ΗΠΑ.

Τον περυσινό Ιούλιο, ο Kid LΑROI έγραψε ιστορία με το «F*ck Love», το οποίο έφθασε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200. Είναι ο πρώτος αυστραλός σόλο καλλιτέχνης που έφθασε την κορυφή του εν λόγω chart από το 2014, όταν η Sia έκανε το ντεμπούτο της στο #1, ενώ επίσης έγινε ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που κατέκτησε την 1η θέση στα αμερικανικά charts μετά τον Kιθ Ερμπαν (σύζυγο της Νικόλ Κίντμαν) το 2013. Και φυσικά δυσκολεύεται να το πιστέψει: «Αν κάποιος μου έλεγε πριν από τρία χρόνια, όταν ήμουν στην Αυστραλία, ότι θα είχα ένα No 1 άλμπουμ στις ΗΠΑ, θα του απαντούσα ότι είναι γελοίο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν είμαι τίποτα χωρίς εσάς παιδιά (σ.σ.: απευθύνεται στους φαν του) και με κάνει τόσο χαρούμενο που αυτό το έργο έχει συνδεθεί με όλους».

Η σύνδεσή του όμως με τον Τζάστιν Μπίμπερ, από όπου προέκυψε η μεγάλη του επιτυχία «Stay», ήταν η αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μουσική… ενηλικίωσή του. Σε συνέντευξή του σημείωσε ότι ουσιαστικά η επαφή του με τον καναδό σουπερστάρ ήρθε μέσω Ιnstagram, όταν άρχισαν να ανταλλάσσουν ιδέες: «Του ζητούσα συμβουλές όταν αντιμετώπιζα δυσκολίες στην ηχογράφηση. Κι εκείνος με βοηθούσε. Επίσης είμαι ευγνώμων που με άφησε να χρησιμοποιήσω την ομάδα του. Μαζί έχουμε καλή χημεία για κάποιον λόγο. Νομίζω ότι συμβαίνει γιατί είμαστε και φίλοι».

Ο LAROI κατοικεί σήμερα στο Λος Αντζελες της Καλιφόρνιας με τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του, Οστιν. Από το 2020 διατηρεί σχέση με την influencer και σταρ του TikTok Katarina Deme. Τα χρόνια τα έχει μπροστά του. Ατάλαντος δεν είναι, η μουσική του είναι εύπεπτη και εμπορική, οπότε το μέλλον είναι στο δικό του χέρι και από τον ίδιο εξαρτάται το πώς θα το διαχειριστεί.