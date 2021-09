Ανακοινώθηκε την Τετάρτη το βράδυ στον κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου το πρόγραμμα της 27ης έκδοσης του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας (22/9 – 3/10). Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του κ. Λουκάς Κατσίκας και όλοι οι συνεργάτες του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας αναφέρθηκαν λεπτομερώς σε όλα τα προγράμματα που υπόσχονται ποικίλες εντυπώσεις.

Οι 27ες Νύχτες Πρεμιέρας θα αρχίσουν την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «A hero» του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Iρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί (η ταινία συμμετείχε στο εφετινό φεστιβάλ των Καννών και κέρδισε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής.

Eκτός από το αφιέρωμα στις ταινίες του Ορσον Γουέλς στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, το φεστιβάλ εφέτος δίνει έμφαση στο αφιέρωμα «Ζωές σε μετάβαση: Trans Cinema Matters» που περιλαμβάνει 13 ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Χιουμοριστικές και μελαγχολικές, τρυφερές και λαμπερές, ευθύβολες και παθιασμένες ιστορίες για τις ζωές και τις εμπειρίες των μελών της τρανς κοινότητας.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος ανά χώρα

ΗΠΑ: Cryptozoo του Ντας Σο, το ψυχεδελικό animation που βραβεύτηκε στα Φεστιβάλ του Βερολίνου και του Σάντανς.

ΗΠΑ: Ο Ανθρώπινος Παράγοντας (Human Factors) του Ρόνι Τρόκερ, ένα υπόγειας έντασης θρίλερ από τη Γερμανία το οποίο προσκαλεί το κοινό να το προσεγγίσει με τη λογική ενός απαιτητικού παζλ.

Ινδία: Βότσαλα (Pebbles), του Βινοθράζ P.S., τα οποία κέρδισαν τη Χρυσή Τίγρη Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Γερμανία: Η Μεγάλη Απόδραση (Great Freedom) του Σεμπάστιαν Μάιζε, το οποίο κέρδισε φέτος το Βραβείο της Επιτροπής στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών. Σημειώνω ότι η ταινία θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη.

Ισλανδία: Αμνός (Lamb), το βραβευμένο στις Κάννες ντεμπούτο του Βλάντιμαρ Γιόχανσον με τη Νούμι Ραπάς στον πρωταγωνιστικό και τον Μπέλα Ταρ να εκτελεί εδώ χρέη παραγωγού.

Ιαπωνία: Εύθραυστη Ισορροπία (A Balance), του Γιούτζιρο Χαρουμότο, το οποίο μας έρχεται με μία σειρά διακρίσεων από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά Φεστιβάλ της Ασίας με πρώτο και καλύτερο αυτό του Μπουσάν.

Ιράν: Φύγαμε (Hit the Road), σε σκηνοθεσία Πάνα Παναχί, γιου του πολυβραβευμένου δημιουργού Τζαφάρ Παναχί.

Γαλλία: Μπρούνο Ρεϊντάλ: Εξομολόγηση Ενός Δολοφόνου (Bruno Reidal, Confession of a Murderer), το βασισμένο σε αληθινή ιστορία σκηνοθετικό ντεμπούτο Βενσάν Λε Πορτ που μας έρχεται από την Εβδομάδα Κριτικής των Καννών.

Αργεντινή: Azor του Αντρέας Φοντάνα. Ο πρωτοεμφανιζόμενος Ελβετός σκηνοθέτης θα είναι μαζί μας για να παρουσιάσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ.

Βραζιλία: Ο Πρώτος Θάνατος της Ζουάνα (The First Death of Joana) της Κριστιάν Ολιβέιρα, μία ταινία που προσεγγίζει πολύπλευρα την εφηβική ψυχοσύνθεση μέσα από τα μυστικά και τις ζωές των άλλων.

Ισπανία: Το Άγιο Πνεύμα (The Sacred Spirit), του Τσέμα Γκαρσία Ιμπάρα, το οποίο απέσπασε Ειδική Μνεία στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Ισπανία: Λιμπερτάδ (Libertad) της πρωτοεμφανιζόμενης Κλάρα Ροκέτ, το οποίο επίσης μας έρχεται από την Εβδομάδα Κριτικής των φετινών Καννών.

Μεξικό: Η Νύχτα της Φωτιάς (Prayers for the Stolen) της διακεκριμένης δημιουργού ντοκιμαντέρ Τατιάνα Ουέσο η οποία επίσης πραγματοποιεί εδώ το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στη μυθοπλασία, με το οποίο μάλιστα απέσπασε Ειδική Μνεία στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών.

Μάλτα: Luzzu του επίσης πρωτοεμφανιζόμενου Άλεξ Καμιλέρι, ο οποίος θα έρθει στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει την ταινία του, παρέα με τον ερασιτέχνη ηθοποιό και πρωταγωνιστή του, Τζέζμαρκ Σικλούνα που κέρδισε στο Σάντανς το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας.

Ενδιαφέροντα πράγματα όμως θα βρούμε στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ (10 ταινίες) και στο μουσικό τμήμα, ενώ πολλές ταινίες που πρόκειται να διανεμηθούν αργότερα στις αίθουσες θα κάνουν πρεμιέρα: η «Τελευταία μονομαχία», ιστορικό έπος του Ρίντλέϊ Σκοτ με τους Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον, Μπεν Άφλεκ, η «Γαλλική αποστολή» του Γουές Άντερσον, το θρίλερ της Ζουλιά Ντικουρνό «Titane» που απέσπασε εφέτος τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ Καννών, η ταινία «The Velvet Underground» του Τοντ Χέινς για το ριζοσπαστικό συγκρότημα του τίτλου, και η «Ανάμνηση» του Απιτσατπόνγκ Βεερεθεσακούλ, με πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον.

Η 27η έκδοση των Νυχτών Πρεμιέρας θα φιλοξενηθεί σε δέκα συνολικά κινηματογραφικές αίθουσες. Στις κλειστές ΙΝΤΕΑΛ, ΔΑΝΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΟΝ και ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, προστίθεται από εφέτος το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το κτίριο-κόσμημα του Πειραιά θα φιλοξενήσει δύο ξεχωριστές πανελλήνιες πρεμιέρες: τη συγκινητική και κατάλληλη και για παιδιά τελευταία δημιουργία του πολυβραβευμένου Άρι Φόλμαν που καταχειροκροτήθηκε στις Κάννες, με τίτλο «Που να βρίσκεται η Αννα Φρανκ», καθώς και το πολωνικό δράμα «Μην αφήσεις ίχνη» που διαγωνίστηκε για το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Οι θερινές αίθουσες θα είναι οι Cine Αίγλη, Ριβιέρα, Σινέ Φλερύ, Στέλλα και Ταινιοθήκη της Ελλάδος – Λαΐς.

Στις κλειστές αίθουσες οι θεατές θα εισέρχονται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης ή αποτελέσματος rapid test, το οποίο θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την έναρξη της προβολής, ενώ θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία τους με επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.

Οι θέσεις στις κλειστές θα είναι αριθμημένες κάτι που δεν θα ισχύει στις ανοιχτές αίθουσες.

Τέλος, σε συνεργασία με το Festival Scope και Shift 72, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας συμπληρώνει το πρόγραμμά του μια σειρά online προβολών σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (online.aiff.gr)

