WRC – Νικητής στο Ράλι Ακρόπολις το παιδί-θαύμα Κάλε Ροβάνπερα

Το «Ράλι των Θεών» έχει πλέον το νικητή του.

Το next big thing του WRC, ο φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα, δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στα ελληνικά βουνά και έκανε δική του την κορυφή στο Ράλι Ακρόπολις, το οποίο επέστρεψε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από οκτώ χρόνια.

Ο Ροβάνπερα μπήκε στην τέταρτη και τελευταία ημέρα του αγώνα έχοντας να προφυλάξει το προβάδισμα των 30 δευτερολέπτων που είχε αποκτήσει από τις 12 ειδικές διαδρομές των τριών πρώτων ημερών.

Ο Φινλανδός δεν έμεινε μόνο στους 25 κερδισμένους βαθμούς που του παρείχε η πρώτη θέση, αλλά πήρε και την power stage, φεύγοντας έτσι από την Ελλάδα με 30 βαθμούς στο σακούλι του.

Ο πραγματικά κερδισμένος όμως ήταν ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση, βλέποντας όμως τους διώκτες του να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, και έτσι αύξησε και άλλο την απόσταση στην κορυφή.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Οτ Τάνακ, ο οποίος έμεινε 42 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ροβάνπερα.

That’s our 2nd win of the season! 🥇🥇

Massive thanks to @JonneHalttunen and the whole @TGR_WRC team for a perfect job this weekend!#KR69 #ToyotaGAZOORacing #AcropolisRally pic.twitter.com/FajVRpGWQU

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) September 12, 2021