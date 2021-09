Ασύλληπτη η Ραντουκάνου, κατέκτησε το US Open (2-0)

Η ρέκορντγουμαν Έμα Ραντουκάνου ολοκλήρωσε μια παραμυθένια πορεία φθάνοντας έως το τέλος του δρόμου και επικρατώντας με τρόπο κυρίαρχο της Λέιλα Φερνάντεζ με 2-0 σετ (6-4, 6-3), για να κατακτήσει τον τίτλο του US Open.

Η 18χρονη βρετανίδα ρέκορντγουμαν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα σε μία απίθανη πορεία στο τουρνουά, το οποίο ολοκλήρωσε με 10-0 νίκες και 20-0 σετ (!), την ώρα που καμία αντίπαλός της κατά τη διάρκεια της διαδρομής της δεν κατάφερε να της αποσπάσει πάνω από 4 games σε ένα σετ.

Πέτυχε 3 νίκες στα προκριματικά και άλλες 7 στο κυρίως ταμπλό του US Open και από τη Δευτέρα θα είναι στο Νο 23, κερδίζοντας άνοδο 127 θέσεων (!) αλλά και 2,5 εκατ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα μέσα του περασμένου Ιουνίου η Ραντουκάνου βρισκόταν στο Νο 361 του κόσμου, συμμετείχε στο Wimbledon με wild card ως Νο 338, φθάνοντας πλέον στο Νο 23.

Έγινε η πρώτη μετά τη Σερένα Γουίλιαμς (2014) που κατακτά το US Open να χάσει ούτε ένα σετ.

Παράλληλα, κατάφερε να πάρει τον τίτλο χωρίς να χρειαστεί να κερδίσει παίκτρια από το top-10, την ώρα που η 19χρονη Φερνάντεζ χρειάστηκε να πετύχει 3 νίκες κόντρα σε top-5 για να δώσει το «παρών» στον τελικό.

Γίνεται η πρώτη παίκτρια στην open era που κατακτά Grand Slam ως qualifier, η πρώτη Βρετανίδα που κερδίζει το US Open έπειτα από 53 χρόνια και η πρώτη από τη χώρα της που κατακτά Grand Slam μετά τον Άντι Μάρεϊ.

Τέλος, γίνεται η η νεότερη παίκτρια που κατακτά Grand Slam μετά τη Μαρία Σαράποβα (17 ετών, Wimbledon 2004).

🇬🇧 @EmmaRaducanu is the youngest Grand Slam champion since @MariaSharapova at 2004 Wimbledon pic.twitter.com/kFRKuDy9IH — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Making an entrance 👋 🇬🇧 @EmmaRaducanu claims her FIRST career title that just so happens to be a Grand Slam title too! 😎#USOpen pic.twitter.com/lx802wbAbK — wta (@WTA) September 11, 2021

What a match. What a tournament. What bright futures for these two. pic.twitter.com/9N5nnu0olg — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021