Χιλιάδες κόσμου έξω από το Όλντ Τράφορντ για τον Κριστιάνο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον σημερινό (11/9) αγώνα κόντρα στη Νιούκαστλ, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Χιλιάδες φανς έχουν «κατασκηνώσει» έξω από το Όλντ Τράφορντ από το πρωί, και με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 5 ώρα Ελλάδος, προκειμένου να δουν το ίνδαλμά τους.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, συνεχίζουν να συρρέουν στον εξωτερικό χώρο του «Θεάτρου των Ονείρων», περιμένοντας την αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να δουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να τον αποθεώσουν.

Hundreds of #MUFC fans already waiting in the hope they can catch a glimpse of Ronaldo getting off the bus pic.twitter.com/6r64SiYpON

— Simon Peach (@SimonPeach) September 11, 2021