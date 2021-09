Το πρόγραμμα-φωτιά του Ολυμπιακού τον Σεπτέμβριο

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την Κυριακή τις επίσημες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, σε ένα 20ημερο φωτιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι ερυθρόλευκοι ρίχνονται στη «μάχη» της Superleague με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του 3ου συνεχόμενου πρωταθλήματος, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο Καραϊσκάκη με τον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα με ανάρτηση της ενημέρωσε τον κόσμο της για το πλήρες πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου σε πρωτάθλημα και Europa League, όπου η ομάδα του Μαρτίνς δίνει δυο σημαντικά ματς με την Αντβέρπ στο φαληρικό γήπεδο και με την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία.

Δείτε το πρόγραμμα – φωτιά του Θρύλου:

1. Ολυμπιακός – Ατρόμητος (12/9, 20:30)

2. Ολυμπιακός – Αντβέρπ (16/9, 22:00)

3. Λαμία – Ολυμπιακός (19/9, 20:30)

4. Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης (22/9, 18:15)

5. Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (26/9, 20:30)

6. Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (30/9, 19:45)

Δείτε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

1⃣ Team

6️⃣ Games

2⃣ Competitions

September will be 🔥!

Let’s do this Olympiacos!🔴⚪#Olympiacos #Schedule #Fixtures #September #Football pic.twitter.com/mORxa4UMp8

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) September 11, 2021