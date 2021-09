10 κυριολεκτικά φανταστικοί προορισμοί

Υπάρχουν ταξίδια και ταξίδια. Φθηνά και ακριβά, κοντινά και μακρινά, ήσυχα και περιπετειώδη, ψυχαγωγικά και μορφωτικά, εύκολα και δύσκολα… Υπάρχουν ταξίδια για λίγους, αλλά και ταξίδια που μπορούμε να τα κάνουμε όλοι, ακόμα και χωρίς να βγούμε από το σπίτι μας. Οι πλανήτες, οι χώρες, οι πόλεις, τα χωριά και οι τοποθεσίες που δημιούργησε η φαντασία συγγραφέων, σεναριογράφων, κομικογράφων, σκηνοθετών και άλλων ευφάνταστων δημιουργών μάς περιμένουν πάντα να τα επισκεφθούμε. Για να διασκεδάσουμε, για να παίξουμε, για να τρομάξουμε (λιγάκι), για να συγκινηθούμε, για να ακονίσουμε και εμείς τη φαντασία μας. Οι διαδρομές ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε είναι εκατοντάδες – εμείς προτείνουμε μερικές μόνο από τις πιο δημοφιλείς. Για περιπλανήσεις στο όνειρο, απολαυστικές και ελεύθερες, χωρίς μάσκες, χωρίς καραντίνες, χωρίς tests και μεταλλάξεις, χωρίς ανησυχίες και φόβους. Μόνο με τρέλα και με διάθεση για εξερεύνηση.

Σμαραγδένια Πόλη

Ταξίδι στο παραμύθι! Για να φτάσεις εκεί, στη Σμαραγδένια Πόλη, φανταστική πρωτεύουσα της επίσης φανταστικής Χώρας του Οζ, πρέπει να διασχίσεις το περίφημο «κίτρινο μονοπάτι». Οπως κάνουν η Ντόροθι και οι φίλοι της στο μυθιστόρημα του Λ. Φρανκ Μπάουμ «Ο θαυμαστός μάγος του Οζ» και στο (βασισμένο στο βιβλίο) μιούζικαλ του Βίκτορ Φλέμινγκ «Ο μάγος του Οζ» (παραγωγής 1939, με την Τζούντι Γκάρλαντ στον ρόλο της Ντόροθι). Χτισμένη από πράσινο γυαλί, σμαράγδια και άλλους πολύτιμους λίθους, θαμπώνει με τη μεγαλοπρέπεια και τη λάμψη της, γι’ αυτό, για να προφυλάξουν τα μάτια τους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της φορούν ειδικά πράσινα γυαλιά. Ή μήπως αυτά τα γυαλιά αποτελούν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο βλέπουν πράσινη μία κατά τα άλλα συνηθισμένη πόλη; Οποια και αν είναι η αλήθεια (για όποιον επιμένει να αναζητεί την αλήθεια ακόμα και μέσα στα παραμύθια), η Σμαραγδένια Πόλη παραμένει ένας από τους διασημότερους φανταστικούς προορισμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας και του θεάματος. Λέγεται πως ο Μπάουμ την εμπνεύστηκε από το ιστορικό Hotel del Coronado της Καλιφόρνια, το οποίο πρωτολειτούργησε το 1888 και όπου ο συγγραφέας έγραψε αρκετές σελίδες από τον «Θαυμαστό μάγο του Οζ». Στο ξενοδοχείο γυρίστηκαν επίσης σκηνές για το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» με τη Μέριλιν Μονρόε, τον Τζακ Λέμον και τον Τόνι Κέρτις. Η Σμαραγδένια Πόλη (Emeralld City στα αγγλικά) έγινε και σίριαλ από το NBC το 2017, το οποίο όμως δεν κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Gotham City

Εγινε γνωστή ως το σπίτι του Μπάτμαν, από το τέταρτο τεύχος του περιοδικού με τις περιπέτειες του υπερήρωα, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1940. Μοιάζει με τη Νέα Υόρκη (και με το Νιου Τζέρσεϊ, με το οποίο ενίοτε ταυτίζεται), θα μπορούσε όμως να είναι οποιαδήποτε αμερικανική μεγαλούπολη με τους ουρανοξύστες και τις πολυσύχναστες λεωφόρους της. Ο πατέρας (μαζί με τον Μπομπ Κέιν) του Μπάτμαν, Μπιλ Φίνγκερ, αποκάλυψε πως εμπνεύστηκε το όνομά της όταν ξεφυλλίζοντας τον τηλεφωνικό κατάλογο της Νέας Υόρκης το μάτι του έπεσε στην καταχώριση «Gotham Jewelers». Δεν είναι το πιο ευχάριστο μέρος για να ζει κάποιος, καθώς στους δρόμους της έχει επιβληθεί το οργανωμένο έγκλημα και επικρατεί μονίμως το χάος, πάντα όμως θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φανατικών φίλων των χάρτινων υπερηρώων. H Gotham City έχει γίνει σκηνικό για διάφορα σίριαλ και κινηματογραφικές ταινίες, ενώ έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και ως φόντο σε video games.

Metropolis

Αν ο Μπάτμαν ζει στην Gotham City, ο Σούπερμαν κατοικοεδρεύει στη Metropolis. Πρόκειται για μία ακόμα φανταστική πόλη από τον κόσμο των κόμικς, την οποία το διεθνές κοινό «επισκέφθηκε» για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1939, στο τεύχος 16 των Action Comics. Ο σχεδιαστής Τζο Σούστερ, συνδημιουργός με τον Τζέρι Σίγκελ του υπερήρωα με την κόκκινη κάπα, εμπνεύστηκε την τεράστια και πλούσια πόλη από το Τορόντο, όπου γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια, προσθέτοντάς της όμως και αυτός στοιχεία της Νέας Υόρκης και του Σικάγου. Εκτός όμως από τη φανταστική Metropolis υπάρχει και η Metropolis του Ιλινόις, μια πόλη 6.500 κατοίκων, η οποία όταν κάποια στιγμή αποφάσισε πως είναι η πραγματική πατρίδα του Σούπερμαν τοποθέτησε σε κεντρική πλατεία το άγαλμά του και διοργάνωσε ετήσιο φεστιβάλ-συγκέντρωση για τους φίλους του υπερήρωα. (Ειδική μνεία αξίζει βεβαίως και σε μιαν άλλη «Metropolis», στην κλασική γερμανική ταινία επιστημονικής φαντασίας που γύρισε ο Φριτς Λανγκ το 1927, για να μας μεταφέρει σε ένα βιομηχανικό, απόλυτα ψυχρό και τρομακτικό δυστοπικό μέλλον.)

Westeros – Essos

Η μεσαιωνική ήπειρος του Γουέστερος με τα Επτά Βασίλεια (τον Βορρά, τα Σιδερένια Νησιά, τις Περιοχές της Καταιγίδας, τη Μεγάλη Πεδιάδα, το Ντορν κ.τ.λ.) και η εξωτική ήπειρος του Εσος. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος που επινόησε ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στη διάσημη μυθιστορηματική σειρά φαντασίας «Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου» (το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 1996), όπου βασίστηκε το λαοφιλές σίριαλ «Game of Τhrones» (2011-2019) του HBO – άρτια τηλεοπτική παραγωγή που δικαίως απέσπασε πολλά βραβεία και απέκτησε εκατομμύρια φίλους σε όλον τον κόσμο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το spin-off της, πάντα από το HBO, με τίτλο «House of the Dragon», το οποίο έχει όμως καθυστερήσει και προγραμματίζεται για το 2022, λόγω COVID-19.

Neverland

Η Ατόλη Τουρνέφ, ανατολικά του Μπελίζ, είναι, σύμφωνα με μια θεωρία, το εξωτικό μέρος που ενέπνευσε στον Τζέιμς Μάθιου Μπάρι τη «Χώρα του Ποτέ», το μαγικό σύμπαν στο οποίο ζούσε ο Πίτερ Παν. Αν και, όπως και στην περίπτωση της Σμαραγδένιας Πόλης του «Θαυμαστού μάγου του Οζ», οι πραγματικές συντεταγμένες ενός μέρους φτιαγμένου με μοναδικό υλικό τη φαντασία ουδαμώς ενδιαφέρουν τους φίλους του σκανδαλιάρικου αγοριού που αρνούνταν να μεγαλώσει. Ο Πίτερ Παν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1902 στο μυθιστόρημα για ενηλίκους «Το λευκό πουλάκι». Τέσσερα χρόνια μετά έγινε πρωταγωνιστής στο παιδικό βιβλίο «Ο Πίτερ Παν στους Κήπους Κένσινγκτον», ενώ εκείνη πάνω-κάτω την εποχή ανέβηκε και στη θεατρική σκηνή. Το 1924 το έργο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο από τον Χέρμπερτ Μπρένον, το 1953 έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων από τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, ενώ το 1954 έγινε μιούζικαλ από τον Τζέρομ Ρόμπινς. Το 2004 ο Μαρκ Φόρστερ στην ταινία «Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ», με τον Τζόνι Ντεπ και την Κέιτ Γουίνσλετ, αναφέρεται στη δημιουργία του «Πίτερ Παν» και στην προσωπική ζωή του συγγραφέα του.

Castle Rock

Με αυτό το όνομα βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, ένα νησί στην Αλάσκα, ένα φυσικό τουριστικό αξιοθέατο στην Αυστραλία, ένα βουνό στη Νέα Ζηλανδία, ένα ηφαίστειο στον Καναδά… Castle Rock αποκαλείται και ο ηφαιστειογενής βράχος στο κέντρο του Εδιμβούργου πάνω στον οποίο έχει χτιστεί το περίφημο κάστρο της πόλης. Εξαιρετικά ενδιαφέροντες τουριστικοί προορισμοί όλοι οι παραπάνω. Υπάρχει όμως και Castle Rock που προκαλεί τρόμο. Πρόκειται για τη φανταστική κωμόπολη στην Πολιτεία του Μέιν όπου έχουν διαδραματιστεί μερικές από τις πιο γνωστές ιστορίες του Στίβεν Κινγκ, όπως η «Νεκρή Ζώνη», τα «Χρήσιμα αντικείμενα» και το «Κούτζο, το βρωμόσκυλο». Η Jerusalem’s Lot είναι μία ακόμα πόλη που έχτισε με την πλούσια φαντασία του ο διάσημος συγγραφέας. Την πρωτοσυναντούμε στο «Σάλεμς Λοτ» που εκδόθηκε το 1975.

The Shire

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μέσης Γης. Το ήρεμο και χαρούμενο χωριό όπου ζουν τα Χόμπιτ θα μπορούσε όμως να βρίσκεται στις εξοχές της Αγγλίας ή της Νέας Ζηλανδίας. Οι πρώτες αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν για το περίφημο «Χόμπιτ», οι τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν ως σκηνικά στην κινηματογραφική μεταφορά και του εν λόγω μυθιστορήματος και στη σειρά ταινιών «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών». Στη Νέα Ζηλανδία, στο κτήμα όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, λειτουργεί σήμερα το Hobbiton, το θεματικό πάρκο-χωριό με τα σπιτάκια των Χόμπιτ (δηλαδή με τα σκηνικά που είχαν στηθεί για τις ταινίες). Η ξενάγηση διαρκεί περίπου δύο ώρες και κοστίζει 55 ευρώ ανά άτομο.

Narnia

Ο Ασλάν, το μεγαλοπρεπές λιοντάρι, είναι ο ιδρυτής και βασιλιάς της Νάρνια, της χώρας όπου τα ζώα έχουν φωνή. Η είσοδός της βρίσκεται πίσω από μία ντουλάπα. Αν την περάσεις, θα βρεθείς σε ένα μέρος όπου επικρατεί πάντα χειμώνας, εξαιτίας της κακιάς μάγισσας που έχει αρπάξει την εξουσία από τον Ασλάν. Τις ιστορίες που διαδραματίζονται εκεί περιγράφει αριστοτεχνικά ο Κλάιβ Στέιπλς Λιούις στη σειρά βιβλίων «Τα χρονικά της Νάρνια», με πρώτο ανάμεσά τους «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η ντουλάπα» που πρωτοεκδόθηκε το 1950. Τα ευφάνταστα και γεμάτα συμβολισμούς (με αναφορές και στη χριστιανική θρησκεία) παραμύθια του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες, έχουν πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο και έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο.

Lilliput

«Τα βιβλία είναι τα παιδιά του ανθρώπινου νου» είχε πει ο Τζόναθαν Σουίφτ. Ο ιρλανδός συγγραφέας, ποιητής, πολιτικός και κληρικός πέρασε στην αθανασία κυρίως χάρη σε ένα από αυτά τα «παιδιά» του, στον Γκιούλιβερ, ο οποίος ψυχαγώγησε με τις περιπέτειές του γενεές αναγνωστών σε όλον τον κόσμο. «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ» εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1726 και αποτελούν, εκτός από ένα ψυχαγωγικό μυθιστόρημα που απολαμβάνεις να διαβάζεις, μια καυστική σάτιρα πάνω στη φύση του ανθρώπου. Στο πρώτο από αυτά τα ταξίδια ο Λεμουέλ Γκιούλιβερ ναυαγεί σε μια άγνωστη χώρα, τη Λιλιπούτη, και βρίσκεται αιχμάλωτος των κατοίκων της, το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά τα 15 εκατοστά. Το όνομα των Λιλιπούτειων χρησιμοποιείται έκτοτε για να χαρακτηριστεί ο μικρόσωμος άνθρωπος. Και αυτός ο προορισμός, όπως και η πολύ πιο σύγχρονη και εξελιγμένη Gotham City, δεν ενδείκνυται για… χαλαρές διακοπές, καθώς οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε κάθε βήμα είναι μεγάλοι.

Springfield

Πόλη με αυτό το όνομα υπάρχει στο Ιλινόις, είναι μάλιστα η πρωτεύουσα της Πολιτείας του Ιλινόις. Σπρίνγκφιλντ υπάρχει, μεταξύ άλλων, και στη Φλόριδα, στη Μασαχουσέτη, στην Τζόρτζια, στο Ορεγκον, στο Οχάιο… Κανένα όμως Σπρίνγκφιλντ δεν είναι πιο διάσημο από το φανταστικό Σπρίνγκφιλντ όπου ζουν οι Σίμσονς. Η δημοφιλής οικογένεια που σταδιοδρομεί στην τηλεόραση από το 1989, σε μία από τις μακροβιότερες σειρές κινουμένων σχεδίων, ζει την άκρως δυσλειτουργική πραγματικότητά της σε μια γειτονιά που θα μπορούσε να είναι ειδυλλιακή. Ωστόσο, το Σπρίνγκφιλντ των Σίμσονς είναι το σκηνικό που φιλοξενεί όλον τον παραλογισμό μιας καθημερινότητας που ακροβατεί ανάμεσα σε κωμωδία και θρίλερ. Μετά την επιτυχία της σειράς κυκλοφόρησαν κόμικς, βιντεοπαιχνίδια αλλά και το κινηματογραφικό «The Simpsons: Η ταινία», παραγωγής 2007.