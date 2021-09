Η επίθεση φιάσκο του Ισραήλ – Πώς η Συρία αχρήστευσε δεκάδες πυραύλους του – Η «ρωσική ανάμειξη»

Η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε τη νύχτα της προηγούμενης Παρασκευής εναντίον στόχων στη Συρία, αλλά η συριακή αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε με ρωσικής κατασκευής αντιπυραυλικά συστήματα Buk και Pantsir τους 21 από τους 24 ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με τον ρώσο αντιναύαρχο Βάντιμ Κούλιτ, αναπληρωτή επικεφαλής του ρωσικού κέντρου συμφιλίωσης των εμπολέμων μερών στη Συρία.

«Γύρω στη 01:30 της 3ης Σεπτεμβρίου, τέσσερα μαχητικά F-15 της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εκτόξευσαν 24 κατευθυνόμενους πυραύλους εναντίον στόχων της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου», δήλωσε ο Κούλιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, όπως μεταδίδει το sputniknews.com.

Ο ρώσος αντιναύαρχος σημείωσε ότι η συριακή αεροπορική άμυνα κατέστρεψε 21 πυραύλους με τα ρωσικής κατασκευής συστήματα Buk-M2E και Pantsir-S1 σε συνεργασία με τις συριακές ένοπλες δυνάμεις.

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρα τους είχε εμπλακεί με πολλούς «εχθρικούς πυραύλους» στον ορίζοντα της Δαμασκού, λίγες στιγμές αφότου οι χρήστες του Διαδικτύου σε αναρτήσεις τους έκαναν λόγο για πτήσεις αεροσκαφών πάνω από τον Λίβανο.

Διάφορα βίντεο και φωτογραφίες σχετικά με το περιστατικό αυτό φορτώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

Syrian air defence in action against #Israeli raids in #Damascus. pic.twitter.com/s7Xi8mxlSI

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) September 2, 2021