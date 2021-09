Την κυβέρνηση προσωρινού χαρακτήρα, μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης οι Ταλιμπάν.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις επιλογές ξεχωρίζει. Πρόκειται για τον υπουργό Εσωτερικών, Σιρατζουντίν Χακάνι.

Συγκεκριμένα, ο Χακάνι χαρακτηρίζεται από τις αρχές των ΗΠΑ ως διεθνής τρομοκράτης, με το FBI να τον έχει επικηρύξει με έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

The #Taliban just named Sirajuddin Haqqani as acting interior minister. He’s wanted by FBI for questioning over a January 2008 attack on a hotel that killed a US citizen; maintains close ties to #AlQaeda; & is the subject of a Reward For Justice for up to $5 million. #Afghanistan pic.twitter.com/KbUqKE5bmr

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 7, 2021