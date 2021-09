Greece's prime minister Kyriakos Mitsotakis delivers a keynote speech during the «Thessaloniki Helexpo Forum» in Thessaloniki, Greece on September 12, 2020. / Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του «Thessaloniki Helexpo Forum», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2020.

Συνολική επανεκκίνηση επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο, ενόψει ΔΕΘ, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την οικονομία. Η μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, βρίσκονται σταθερά στην ατζέντα του πρωθυπουργού, ο οποίος πάντως έχει έναν ακόμα «πονοκέφαλο» να αντιμετωπίσει: την επικείμενη ανατίμηση των βασικών αγαθών. Μάχη με τις ρωγμές στο τείχος ανοσίας Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις συνέπειες που θα υπάρξουν για καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, με πρώτες αυτές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελλίδειο. Στόχος, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι να προστατευθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Γι’ αυτό και δεν θεωρείται τυχαίο το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα: «Η μεσαία τάξη γνωρίζει καλά ποιος μείωσε φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ποιος μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, ποιος μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές και την προκαταβολή φόρου, ποιος ανέστειλε για το 2021 την εισφορά αλληλεγγύης. Γνωρίζει ποιος, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στήριξε τη μεσαία τάξη με επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες προκαταβολές, με έκπτωση ενοικίων, με το πρόγραμμα ‘Γέφυρα’ για την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας και τόσα άλλα. Αυτά και πολλά ακόμη΄, τα γνωρίζει η μεσαία τάξη. Και τα γνωρίζει και δεν ξεχνά», είχε τονίσει ο κ. Οικονόμου. Ποιες ελαφρύνσεις θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ Την κυβερνητική οικονομική πολιτική για την επόμενη διετία αναμένεται να ξεδιπλώσει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, το προσεχές Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στο περιεχόμενο των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και περιλαμβάνουν θετικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, αναμένεται να κάνει μία αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, ενώ θα αναφερθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το 2023. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες θα υπάρχει, εκτός των άλλων, και ένα πλέγμα μέτρων προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών από τις αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο), λόγω των διεθνών ανατιμήσεων στις τιμές των πρώτων υλών. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε φορολογικό επίπεδο, αυτές θα αφορούν: Την επέκταση και για το 2022 του παγώματος της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους.

Τη διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τα εταιρικά κέρδη από το 24% στο 22%. Από εκεί και πέρα και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν μειώσεις φόρων μόνιμου χαρακτήρα, που θα έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητούν λύσεις, που θα είναι στοχευμένες και το κόστος τους θα είναι διαχειρίσιμο. Σε αυτό το επιπλέον πακέτο, θα περιλαμβάνεται η στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά για τις ενεργειακές τους ανάγκες, καθώς επίσης η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, που πληρούν κάποια ειδικά κριτήρια, όπως π.χ. οι πυρόπληκτοι. Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε βάθος διετίας, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αναφερθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και να αναλάβει τη δέσμευση ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα δώσει έμφαση επίσης και στο γεγονός ότι, από το 2023 και μετά, επιστρέφουν οι δημοσιονομικοί κανόνες για την ελληνική οικονομία, μετά από μία τριετία παρέκκλισης από αυτούς λόγω της πανδημίας. Οι βασικές παρεμβάσεις – Μείωση ή ακόμη και κατάργηση, εφόσον η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το επιτρέψει, του συμπληρωματικού φόρου για τον ΕΝΦΙΑ, που επιβαρύνει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 250.000 ευρώ και άνω. – Περαιτέρω μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Το ποσοστό αυτό θα έρθει να συμπληρώσει τη μείωση 22% που ήδη έχει πραγματοποιηθεί το 2019, ώστε η συνολική μείωση να φτάσει στο 30%. – Επέκταση και μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αλλά και τους συνταξιούχους. – Συρρίκνωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις από το 100% στο 80% και για τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%. – Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ, στο 22% και στο 11%,σε βάθος τετραετίας. Επίσης, συνολικά η φορολόγηση στο τουριστικό πακέτο να διαμορφωθεί στο 11%. – Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν ή γενικότερα μετασχηματισθούν, ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστική. Στο πλάνο υπάρχει και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 11% για μια πενταετία. – Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Στόχος είναι να επιτευχθεί σωρευτική μείωση έως 5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56%. – «Κούρεμα» στο 50% σε πρώτη φάση και, αργότερα, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. – Επιπλέον μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 22% στο 20%.