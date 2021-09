Η UEFA… ανοίγει τα σύνορα – Οπαδοί σε εκτός έδρας ματς ενάμιση χρόνο μετά!

Έχουν περάσει 18 μήνες περίπου από την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2 στον πλανήτη μας. Τον Μάρτιο του 2020 οι ζωές όλων μας άλλαξαν. Η καθημερινότητα, σε όλα τα επίπεδα, διαφοροποιήθηκε εντελώς. Και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο προφανώς δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Πλέον, βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2021. Ο κόσμος έχει αρχίσει να επιστρέφει στα γήπεδα. Με την κανονικότητα, όπως την ξέραμε προ κορωνοϊού, να έχει αρχίσει να κάνει δειλά-δειλά ξανά την εμφάνισή της.

Αφού λοιπόν οι φίλαθλοι επέστρεψαν στις κερκίδες, η UEFA ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό; Οι μετακινήσεις οπαδών!

Μετά από 1,5 χρόνο η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου ανοίγει ξανά τα σύνορα. Καθώς είναι έτοιμη να ανάψει το πράσινο φως για τη μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών σε όλες τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Η αρχή θα γίνει με την έναρξη της φάσης των ομίλων των Champions League, Europa League και Conference League.

Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει και τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Τον Ολυμπιακό (UEL) και τον ΠΑΟΚ (UECL). Η UEFA, μάλιστα, έχει ενημερώσει ήδη τον «Δικέφαλο του Βορρά» και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ σύντομα αναμένεται να έχει ενημερώσει όλους τους συλλόγους που θα λάβουν μέρος στις διοργανώσεις της τη σεζόν 2021-22.

Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, οι διασυνοριακές μετακινήσεις των οπαδών θα είναι και πάλι γεγονός, με την ευχή να μην απαγορευτούν ποτέ ξανά…

📣 ICYMI: FSE is calling for the blanket ban on away fans at UEFA club competitions to be lifted.

❌ Football fans shouldn’t be subject to specific exclusions, which amount to a form of unequal treatment.

🔗 Read more: https://t.co/CZVIeHWaPs pic.twitter.com/9lKEUvIIZP

— Fans Europe (FSE) (@FansEurope) September 2, 2021