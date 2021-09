Την επιδημιολογική επιβάρυνση της Ελλάδας λόγω του κοροναϊού απεικονίζουν οι επικαιροποιημένοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Στον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κοροναϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, με βαθύ κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι Περιφέρειες:

Η υπόλοιπη χώρα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Το ίδιο καταγράφεται και στον χάρτη με τον αριθμό κρουσμάτων, τις τελευταίες 14 ημέρες, ανά 100.000 κατοίκους

Σημειώνεται ότι η χώρα βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο» σε ό,τι αφορά τον αριθμό τεστ που διενεργούνται. Δηλαδή, πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο πάνω από 5.000 τεστ κοροναϊού ανά 100.000 κατοίκους ημερησίως.

Ως προς τη θετικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται στο «κίτρινο», με τη Δυτική Ελλάδα να είναι στο πορτοκαλί, όπου ο δείκτης θετικότητας ξεπερνά το 4%.

