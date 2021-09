Τα πρώτα κρούσματα της νέας παραλλαγής Mu του κοροναϊού έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα, θορυβώντας κυβέρνηση και ειδικούς καθώς, με την έλευση του φθινοπώρου και την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα, δημιουργούνται νέα δεδομένα στο μέτωπο της πανδημίας.

Από το πρωί της Τετάρτης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί την εν λόγω παραλλαγή (B.1.621), η οποία ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κολομβία τον περασμένο Ιανουάριο, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου.

Το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη όλων είναι κατά πόσο το παραλλαγμένο στέλεχος παρουσιάζει μεταλλάξεις που μπορεί να είναι ανθεκτικές στα εμβόλια, με τον ΠΟΥ και τους ειδικούς να επισημαίνουν σε πρώτη φάση πως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά του.

WHO says it is monitoring a new coronavirus variant known as «Mu», first identified in Colombia in January

Mu classified as a «variant of interest» with mutations that indicate risk of resistance to vaccines, it says https://t.co/gSpe1wy4Ug pic.twitter.com/NuOkQRkYlS

— AFP News Agency (@AFP) September 1, 2021