Στην Κορίνθιανς ο Γουίλιαν

Επιστρέφει στην πατρίδα του ο Γουίλιαν, ο οποίος μετά από 14 χρόνια στην Ευρώπη με τις φανέλες των Σαχτάρ, Ανζί, Τσέλσι και Άρσεναλ, αναμένεται γυρίσει στην Βραζιλία και την ομάδα που τον ανέδειξε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά από έξι ημέρες διαπραγματεύσεων, η Κορίνθιανς τα βρήκε σε όλα με τους «κανονιέρηδες» για την απόκτηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, οι Λονδρέζοι θα αφήσουν ελεύθερο τον έμπειρο Βραζιλιάνο, ώστε να γλυτώσουν το υψηλό του συμβόλαιο.

Τη Δευτέρα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal και να πέσουν οι υπογραφές.

After six days negotiations… Willian to Corinthians, agreement reached and here-we-go soon! Paperworks to be signed on Monday, last details to be sorted and then Willian will travel to Brazil to sign with Timão. 🛩🇧🇷 #Corinthians

Arsenal will let Willian leave on a free. #AFC https://t.co/AXIHRDyzhk pic.twitter.com/pwKUwK4Iy3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2021