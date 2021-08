Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η επίθεση έγινε με ρουκέτα που κατέληξε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του αεροδρομίου της Καμπούλ.

Σύμφωνα με τα όσα είπε Αφγανός διοικητής αστυνομίας στην Καμπούλ και μεταδίδει το Al Jazeera, υπάρχει ένα νεκρό παιδί μετά την επίθεση. Την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το Independent.

Σύμφωνα με το AsvakaNews υπάρχουν δύο νεκροί (μία γυναίκα και ένα παιδί) και τρεις τραυματίες. Την είδηση μετέδωσε και το πρακτορείο Sputnik.

Details:

Primary Reports: Two people were killed and three others were injured when a rocket hit a residential house in Kabul’s 11th security district.

Witnesses say children and women are among the victims. pic.twitter.com/IUw7LBiS2z

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021