Αφγανιστάν – Νέα έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μια έκρηξη ακούστηκε στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου.

H έκρηξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φονικές δύο εκρήξεις που σκότωσαν σχεδόν 200 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτικών, έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα ότι μια νέα τρομοκρατική επίθεση θα μπορούσε να συμβεί στην Καμπούλ εντός 24-36 ωρών.

#BREAKING : A loud explosion heard in #Kabul city. https://t.co/sq6b4RLmvw



Το παρακάτω βίντεο εμφανίστηκε προ ολίγου στο διαδίκτυο δείχνει έναν μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τα κτίρια, τα οποία βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.



Σύμφωνα με ορισμένες πηγές που επικαλείται το sputnik, η έκρηξη προκλήθηκε από ρουκέτα που κατέστρεψε ένα σπίτι στη κατοικημένη περιοχή.

Eye witnesses say a rocket impacted on a residential house in Khair Khana PD11. #Afghanistan #kabul pic.twitter.com/JZ9iQX3CHb

— Kabul Chronicle (@KabulChronicle) August 29, 2021