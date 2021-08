Με τον πλέον τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που μετέδιδαν διπλωματικές πηγές δυτικών χωρών τα τελευταία 24ωρα για επικείμενη τρομοκρατική ενέργεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Περί τις 16:40 το απόγευμα της Πέμπτης, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από την πύλη Abbey του αεροδρομίου –από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος– όπου στεγάζονται οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονταν καθημερινά εκεί με την ελπίδα της διαφυγής.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τη στιγμή της έκρηξης στο σημείο βρίσκονταν περίπου 400 έως 500 άτομα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης έχει φθάσει τους 103 νεκρούς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Wall Street Journal, ενώ εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες, με τους αριθμούς πάντως αυτούς να αυξάνονται τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και τουλάχιστον 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 αμερικανούς στρατιωτικούς, ανάμεσά τους δέκα πεζοναύτες, ήταν η πιο πολύνεκρη εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2011.

«Δύο τζιχαντιστές που θεωρείται ότι ανήκαν στο Ισλαμικό Κράτος» πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί στην πύλη Άμπι και κατόπιν «οπλισμένοι τζιχαντιστές του ΙΚ άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών και στρατιωτικών» διευκρίνισε ο στρατηγός Κένεθ Μακένζι, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

Ο πιο μακρόχρονος πόλεμος στην ιστορία των ΗΠΑ έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.900 αμερικανούς στρατιωτικούς στις εχθροπραξίες.

Η πιο πολύνεκρη επίθεση έγινε τη νύχτα της 6ης Αυγούστου 2011, όταν ελικόπτερο Σινούκ καταρρίφθηκε από τους Ταλιμπάν στην επαρχία Ουαρντάκ, νοτιοδυτικά της Καμπούλ.

Τριάντα αμερικανοί στρατιωτικοί, επτά αφγανοί στρατιωτικοί κι ένας πολίτης, διερμηνέας, είχαν σκοτωθεί στη συντριβή του ελικοπτέρου. Ανάμεσά τους, 22 SEALs, μέλη της επίλεκτης ομάδας των Ειδικών Δυνάμεων που τυπικά υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Πριν από αυτή, η πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον των δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού υπό τη διοίκηση των ΗΠΑ είχε γίνει την 28η Ιουνίου 2005, όταν 16 αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στη συντριβή άλλου Σινούκ, που χτυπήθηκε από ρουκέτα των Ταλιμπάν στην ανατολική επαρχία Κουνάρ.

Εννιά αμερικανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί τον Ιούλιο του 2008 σε ανταλλαγή πυρών με Ταλιμπάν στην Ουανάτ, στην επαρχία Νουριστάν. Δεκαπέντε μήνες αργότερα, 8 Αμερικανοί έχαναν τη ζωή τους υπό παρόμοιες συνθήκες, σε μάχη με αντάρτες στην Καμντές, στην ίδια επαρχία.

Victims & their family members looking for their missing relatives infront of the Emergency Hospital in #Kabul .

in loudspeaker a person call the names of the victims inside. #KabulAiport #KabulBlast #KabulExplosion #BombBlast #Blast pic.twitter.com/6hxGAAh22V

— Panjshir Resistance (@panjsher_resist) August 26, 2021