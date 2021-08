Όλα έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τη φανέλα της αγαπημένης του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Αφού απέσυρε το ενδιαφέρον της η Μάντσεστερ Σίτι, οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν μόνοι τους στο παιχνίδι και όλα δείχνουν πως θα φέρουν και πάλι στο «Όλντ Τράφορντ» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η μεγάλη μεταγραφή οδεύει προς το τέλος της, ενώ όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 36χρονος είπε στον Ζόρζε Μέντες πως είναι «ανοιχτός» να κάνει το comeback και να φορέσει ξανά τα κόκκινα, με την ομάδα του Σόλσκιερ να προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Πορτογάλο.

Χαρακτηριστικά είναι και τα emojis με της κλεψύδρες του Ντι Μάρτζιο, ο οποίος ουστιαστικά αναφέρει πως η υπόθεση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο…

Έτσι, όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα έχει happy end, με τον Ρονάλντο να ετοιμάζει βαλίτσες για Μάντσεστερ, επιστρέφοντας στο… σπίτι του μετά από δώδεκα χρόνια!

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours – Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. 🔴🇵🇹 #MUFC

Manchester City have never sent an official proposal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021