Ο Ρονάλντο, ο Καβάνι και η μάχη για το νούμερο «7»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοινώθηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκαλώντας πανδαιμόνιο στις τάξεις των φιλάθλων των «κόκκινων διαβόλων».

Έτσι, μετά το καλωσόρισμα της αγγλικής ομάδας στον Πορτογάλο, το αμέσως επόμενο στοιχείο που ήδη «απασχολεί» είναι το νούμερο που θα φέρει στην εμφάνισή του.

Είναι γεγονός πως το πολυζητημένο νούμερο «7» της Γιουνάιτεντ είναι κατοχυρωμένο από τον Έντινσον Καβάνι και είναι αυτό που υποχρεούται να έχει, βάσει των κανονισμών της Premier League, μέχρι και το τέλος της σεζόν 2021/2022.

Στην επιστροφή του στο Νησί, λοιπόν, ο Ρονάλντο θα κληθεί να αποχωριστεί το νούμερο «7» με το οποίο συστήθηκε στους Άγγλους φιλάθλους, και να επιλέξει κάποιο άλλο.

Ο κανονισμός της Premier League ωστόσο, προβλέπει πως το σενάριο να πάρει ξανά το «7», θα είναι εφικτό εάν και εφόσον ο Ουρουγουανός στράικερ φύγει από την ομάδα ή εάν η Γιουνάιτεντ πάρει ειδική άδεια από την Premier League προκειμένου να πραγματοποιήσει την αλλαγή.

Επιπλέον, οι αριθμοί των παικτών στο αγγλικό πρωτάθλημα κατοχυρώνονται από την έναρξη της σεζόν και δεν θεωρείται εφικτό το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται πως ο «Matador» έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους διαβόλους» για έναν χρόνο, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα, το τί πρόκειται να πράξει για χάρη του Ρονάλντο.

Οι εν λόγω κανονισμοί ισχύουν αυστηρά στην Premier League, ωστόσο στο Champions League οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή, οπότε προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Premier League rule M.5 clearly states that Edinson Cavani must keep the No. 7 shirt for the whole season.

If Cristiano Ronaldo wants the No. 7 shirt, Cavani must leave. Or United must get special dispensation from the PL board, which has never before been granted. #mufc

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 27, 2021