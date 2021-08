Με την επιχείρηση εξόδου από το Αφγανιστάν να ολοκληρώνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου και τον Τζο Μπάιντεν να δέχεται έντονη πίεση προκειμένου να την παρατείνει, καθώς παραμένουν στη χώρα χιλιάδες Αφγανοί και ξένοι υπήκοοι που θέλουν να αποχωρήσουν, οι Ταλιμπάν εκτοξεύουν απειλές που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Suhail Shaheen, δήλωσε στο SkyNews: «Είναι μια κόκκινη γραμμή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι στις 31 Αυγούστου οι ΗΠΑ θα αποσύρουν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις. Εάν παρατείνουν την επιχείρηση, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να έχουν δυνάμεις στη χώρα, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη για αυτό».

«Εάν οι ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσουν επιπλέον χρόνο για να συνεχίσουν τις εκκενώσεις, η απάντηση είναι όχι. Διαφορετικά, θα υπάρξουν συνέπειες» διαμηνύουν οι Ταλιμπάν.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να παρακαλέσει προσωπικά τον Τζο Μπάιντεν να παρατείνει την προθεσμία για τα αμερικανικά στρατεύματα να φύγουν από το Αφγανιστάν ούτως ώστε να γίνει με ασφάλεια η αποχώρηση χιλιάδων Αφγανών και μη.

Οι ΗΠΑ έχουν «ακλόνητη δέσμευση» να οδηγήσουν στην ασφάλεια έξω από το Αφγανιστάν τους Αμερικανούς και του ευάλωτους Αφγανούς, δήλωσε νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις διεύρυναν την «ασφαλή ζώνη» γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι η επιχείρηση εξόδου από το Αφγανιστάν θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, αφήνοντας ένα παράθυρο για παράταση της προθεσμίας είπε: «Θα υπάρξουν συζητήσεις, υποθέτω».

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε» απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι θα κάνει αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ζητήσουν από την Ουάσιγκτον να παραμείνουν για περισσότερο χρόνο οι αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν.

«Θα είμαι ξεκάθαρος. Η απομάκρυνση χιλιάδων από την Καμπούλ θα είναι σκληρή και οδυνηρή» και θα ήταν έτσι «ανεξαρτήτως του χρόνου εκκίνησης (της επιχείρησης)», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

The best thing you’ll see all week: A US Marine makes the most of a terrible situation by sharing water with children as they wait to gain access to the airport in Kabul.

(🎥 IG/chugforvets) pic.twitter.com/LGMoRvuE6i

— Joe Pompliano (@JoePompliano) August 22, 2021