Αντετοκούνμπο – «Το Μιλγουόκι με έκανε αυτό που είμαι, και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να επενδύσω στην πόλη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού πρώτα αστειεύτηκε για τις ικανότητες προς βελτίωση, στην παρουσίαση της επένδυσής του μίλησε για την κίνησή του να αποκτήσει μετοχές της ομάδας μπέιζμπολ Μιλγουόκι Μπριούερς.

Ο Greak Freak τόνισε πως αυτό που είναι σήμερα το οφείλει στο Μιλγουόκι και ήθελε να επενδύσει κάτι σε αυτό.

«Το Μιλγουόκι με έκανε αυτό που είμαι. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο άνδρα. Το Μιλγουόκι επένδυσε πολλά πάνω μου, και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να επενδύσω στην πόλη του Μιλγουόκι. Αγαπώ το Μιλγουόκι…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης.

«Milwaukee made me who I am today. It made me a better person, a better man. Milwaukee invested a lot in me, and I want to invest back into the City of Milwaukee…I just love Milwaukee.»

