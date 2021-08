FILE PHOTO: A baby is handed over to the American army over the perimeter wall of the airport for it to be evacuated, in Kabul, Afghanistan, August 19, 2021. OMAR HAIDARI/via REUTERS/File Photo/File Photo

Σαφής είναι η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τη διαχείριση τυχόν παράτυπων μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν. Στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε – και υπήρξε συναντίληψη με την τουρκική πλευρά – ότι πρέπει να στηριχθούν τα κράτη που βρίσκονται κοντά στο Αφγανιστάν, προκειμένου να φιλοξενήσουν όσους θέλουν να μεταναστεύσουν από τη χώρα, για να παραμείνουν σε μικρή απόσταση από τις εστίες τους. Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός, όσο και ο Τούρκος πρόεδρος έχουν καταστήσει σαφής ότι οι δύο χώρες δεν θα γίνουν «αποθήκες» μεταναστών. Ειδικά η Ελλάδα, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, έχει αναλάβει αρκετά μεγάλο βάρος ως εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε., ενώ η φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης, όσον αφορά την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, καθώς και το νομικό υπόβαθρο για τη διαχείριση αιτημάτων ασύλου, «είναι σαφώς διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική που ακολουθήθηκε την περίοδο 2015-16 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». «Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε ξανά εκείνες τις χαοτικές στιγμές που ζήσαμε το 2015 ή να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι», δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, προσθέτοντας μάλιστα ότι ούτε η Τουρκία επιθυμεί ροές προς το έδαφός της. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας στο Χειμώνιο του Έβρου βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις που περιπολούν στα χερσαία σύνορα είναι έτοιμες να δείξουν την ίδια αποτελεσματικότητα, που επέδειξαν στο τέλος Φεβρουαρίου και το Μάρτιο του 2020. Στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας, άλλωστε, βρίσκονται και τα πληρώματα του Λιμενικού Σώματος, που περιπολούν μέρα και νύχτα στο Αιγαίο.