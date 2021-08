Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν νοσηλεύτηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη χώρα, από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα.

Από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα 4.042 τραυτίστηκαν από όπλα και νοσηλεύτηκαν σε 15 διαφορετικές εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού, αριθμός που δείχνει την ένταση της βίας στην περιοχή.

«Βλέπουμε τα σπίτια να καταστρέφονται, το ιατρικό προσωπικό και οι ασθενείς να τίθενται σε τεράστιο κίνδυνο και τα νοσοκομεία, η υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού να έχουν υποστεί ζημιά», δήλωσε ο Eloi Fillion, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ICRC στο Αφγανιστάν.

«Η χρήση όπλων και εκρηκτικών στις πόλεις έχει αντίκτυπο στον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις. Πολλές οικογένειες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να φύγουν αναζητώντας ένα ασφαλέστερο μέρος. Αυτό πρέπει να σταματήσει»

Περισσότεροι από 3.500 έλαβαν νοσηλεία μόνον την περασμένη εβδομάδα κατά την κατάληψη από τους Ταλιμπάν μεγάλων ζωνών εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ, η οποία έπεσε χωρίς μάχη.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΕΣ Ρόμπερτ Μαρντίνι εξέφρασε την ανακούφισή του που αποφεύχθηκε στην Καμπούλ ένας «καταστροφικός αστικός πόλεμος», όταν οι μαχητές των Ταλιμπάν προήλασαν στην πόλη.

We are committed to supporting the people of #Afghanistan.

The humanitarian needs are huge from weeks of heavy fighting.

Thousands were injured, while hospitals were damaged or destroyed.

We will not reduce our presence. We have worked here for 30 years. We will not stop now.

— ICRC (@ICRC) August 16, 2021