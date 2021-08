Volunteers try to extinguish a wildfire burning in the village of Markati, near Athens, Greece, August 16, 2021. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Μεγαρέων εξαιτίας της πυρκαγιάς στα Βίλια. Το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο καίγοντας το Όρος Πατέρα σε δύο σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τις φλόγες σε μια προσπάθεια να σώσουν ένα παρθένο δύσβατο δάσος, όπου τα επίγεια μέσα δεν θα μπορούν να κινηθούν. Η νύχτα προβλέπεται δύσκολη. Μάλιστα, λίγο μετά τις 19:30 οι αρχές αποφάσισαν να εκκενώσουν προληπτικά τη Βένιζα με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Ήδη είχαν εκκενωθεί νωρίτερα μέσω του 112 άλλοι έξι οικισμοί (Παλαιοχώρι, Άγιο Γεώργιο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Μικρό και Μέγα Βαθυχώρι). Στο περιθώριο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, μηχανήματα και υδροφόρες βρίσκονται στη θέση «Κρύφτες» ώστε αν κριθεί απαραίτητο να δράσουν άμεσα και η φωτιά να μην περάσει στα Μέγαρα. Μιλώντας στο in.gr o Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Κώστας Φυλακτός, σημείωσε ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. «Το μέτωπο είναι περίπου 15 χλμ μακριά από τα Μέγαρα» και πως όλες οι κινήσεις γίνονται προληπτικά. Η ανάρτηση του Αντιδημάρχου στο Facebook: Σημειώνεται ότι στα Βίλια επιχειρούν συνολικά 240 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 82 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Από αέρος μέχρι και να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν περιοδικά 8 Α/Φ και 9 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.