Στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έχουν φθάσει πλέον οι Ταλιμπάν, ενώ -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- προς παραίτηση οδεύει ο πρόεδρος της χώρας, Ασράφ Γκανί, και η εξουσία αναμένεται να περάσει «ειρηνικά» στους Ταλιμπάν.

Οι τελευταίοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, διαμηνύοντας ότι αναμένουν «ειρηνική μετάβαση», προκαλώντας εντούτοις πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι σπεύδουν σε φυγή.

Στο ίδιο πνεύμα, για συμφωνία με σκοπό να υπάρξει ειρηνική μετάβαση εξουσίας στους Ταλιμπάν έκανε λόγο και ο υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, διαβεβαιώνοντας ότι η Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση.

Επικεφαλής μίας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ είναι πιθανόν να οριστεί ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν δώσει το τελικό «ναι» στον διορισμό του Τζαλαλί, όμως είχε θεωρηθεί ως ένα ενδεχομένως αποδεκτό πρόσωπο για την επίβλεψη της μετάβασης της εξουσίας.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι έχουν αποκτήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης και φυλακής του Μπαγκράμ στα προάστεια της Καμπούλ.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα υπήρξε το επίκεντρο του πολέμου ενάντια στους Ταλιμπάν και την αλ – Κάϊντα επί περίπου 20 έτη.

Αμερικανικές δυνάμεις είχαν εγκατασταθεί για πρώτη φορά εκεί τον Δεκέμβριο του 2001 και το Μπαγκράμ μετεξελίχθη σε μία τεράστια βάση δυναμικότητος περίπου 10.000 στρατιωτών. Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ είχαν άπαντες επισκεφθεί τη συγκεκριμένη βάση σε περιόδους της προεδρικής θητείας τους.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου» είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών. «Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Οι Ταλιμπάν αναμένουν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες, δήλωσε από την πλευρά του ένας εκπρόσωπος τύπου. Ο Σουχάιλ Σαχίν πρόσθεσε πως η οργάνωση θα προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως επίσης τις ελευθερίες των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των διπλωματών.

«Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες, ιδίως στην πόλη της Καμπούλ, ότι οι ιδιοκτησίες τους, οι ζωές τους είναι ασφαλείς», τόνισε ο εκπρόσωπος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC. «Η ηγεσία μας έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ, όχι να εισέλθουν στην πόλη».

«Αναμένουμε ειρηνική μετάβαση της εξουσίας» σημείωσε, προσθέτοντας πως οι Ταλιμπάν αναμένουν αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

The USA evacuates Embassy Staff via helicopter in Kabul after defeat in the War in Afghanistan.

Please pray for Afghanistan’s Christians under the new Taliban regime. pic.twitter.com/DSFObFpmUq

— Catholic Arena (@CatholicArena) August 15, 2021